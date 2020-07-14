Коронавирус
ГородовойМакрон заявил о признаках второй волны коронавируса во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о признаках возвращения коронавируса в его страну. В интервью местным телеканалам France 2 и TF Макрон ответил на вопрос о риске второй волне. По мнению французского лидера, риск вполне реален.
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Армия и оружие
The National Interest: Россия подготовила для США «сюрприз» в Крыму
Piter.tv вчера в 02:57
Общество
ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату
В ПФР опровергают информацию растиражированную российскими СМИ о единовременной денежной компенсации пенсионерам 1953-1967 годов рождения.
Evo-rus.com 13:19
Общество
В Чечне запретили въезд туристам из-за коронавируса
Оперштаб по коронавирусу в Чечне временно запретил въезд в республику туристам из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил начальник УГИБДД по Чечне Идрис Черхигов.
Коммерсантъ 13:10
Общество
Губернатор Калифорнии из-за коронавируса ужесточил карантинные меры
Губернатор Калифорнии, где каждый день в огромном количестве выявляются новые случаи инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, вновь ужесточат меры по предотвращению распространения инфекции.
Российская газета вчера в 19:25
Энергетика
Экспортная цена газа «Газпрома» в I квартале упала на 37%
Экспортная цена газа "Газпрома" в I квартале 2020 года упала до среднего значения в $162,1 за тыс. куб. м с $259,1 годом ранее, говорится в презентации компании.
ТАСС 10:21
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Звезда вышла на «лобное место» в состоянии алкогольного опьянения, разговаривая заплетающимся языком, что не понравилось поклонникам ее творчества.
Evo-rus.com 10:06
Общество
В коллекционное издание Far Cry 6 войдёт огнемёт
CyberSport.ru 12 июля в 17:41
Армия и оружие
МИД Турции выдвинул ультиматум армии Хафтара
Военнослужащие армии маршала Халифы Хафтара должны уйти из Сирта и Джуфры в Ливии, в противном случае турецкая сторона начнет военную операцию.
Аргументы и Факты вчера в 07:31
Армия и оружие
Зеленский направил главнокомандующего ВСУ к месту расстрела украинских военных
Президент Украины Владимир Зеленский направил главнокомандующего вооруженными силами Украины Руслана Хомчака и заместителя руководителя президентского офиса Романа Машовца к месту гибели военного медика в районе села Зайцево Донецкой области.
Известия 13:29
Политика
Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
РБК 12:39
Общество
Сбербанк отстранил двух сотрудников после обвинений в домогательствах
На время служебной проверки Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников, в адрес которых прозвучали обвинения в домогательствах.
РБК 10:16
Шоу-бизнес
На развод с мужем после 10 лет брака подала Ирена Понарошку
Супруги прожили вместе 10 лет, в браке у них появилось двое детей - 1,5 и 9 лет.
Live24 07:43
Кино
Оливер Стоун осудил «излишнюю чувствительность» современного Голливуда
Кинорежиссер Оливер Стоун выступил с критическими замечаниями в адрес порядков, царящих в современном Голливуде.
Ридус 11:03
Политика
Эрдоган обвинил Армению в провокации на границе с Азербайджаном
Президент Турции Тайип Эрдоган возложил на Армению ответственность за обострение ситуации на границе с Азербайджаном, обвинив ее в провокации с целью создания нового очага напряженности в регионе.
РИА Новости 13:27
Экономика
Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка
Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor.
Известия 03:18
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
Общество
Символ Крымского моста кот Мостик станет журналистом
Символ строительства Крымского моста кот по имени Мостик станет журналистом в крымском представительстве МИА «Россия сегодня».
Известия 08:26
Политика
Володин уточнил возможные последствия призывов вернуть Крым Украине
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил иностранных политиков, что их призывы "вернуть" Крым могут обернуться экстрадицией в Россию и уголовным наказанием до 10 лет лишения свободы.
Газета.Ru 11:28
Общество
Совфед предложил изымать детей из семьи по решению суда
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается допускать изъятие детей из семьи только согласно решению суда или при ограничении родительских прав судебными приставами.
Газета.Ru 13:30
Армия и оружие
Россия нанесла ответный удар после атаки на патруль в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли ответный удар в сирийской провинции Латакия после атаки на российско-турецкий патруль.
Lenta.ru 10:57
Здоровье
Врач назвал четыре признака, при которых срочно нужно звонить в скорую
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что у людей с плохим самочувствием двоякое отношение к медикам.
Вечерняя Москва 10:44
Шоу-бизнес
Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке
Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
CT news вчера в 18:24
Общество
Неочевидные признаки умных людей названы пользователями соцсетей
Перечислить неочевидные признаки умных людей попросил юзеров пользователь Reddit SomethingAbout2020.
Live24 02:20
Футбол
«Реал» попросил фанатов не праздновать чемпионство на улицах Мадрида
"Реал" обратился к своим болельщикам с просьбой не собираться на площади Plaza de Cibeles, если клуб досрочно оформит чемпионство в Ла Лиге.
Soccer.ru 13:41
Политика
Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине
Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК 06:37
Технологии
Spotify объявил о запуске музыкального сервиса в России
Музыкальный стриминговый сервис Spotify запустится на территории России, пользователям будут доступны как бесплатная версия сервиса, так и подписки Spotify Premium, сообщили в компании.
Ведомости 13:00
Футбол
Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»
Vprognoze.ru вчера в 02:30
Шоу-бизнес
Модный дом прокомментировал конфликт Рудковской и Дакоты
Конфликт Яны Рудковской и Риты Дакоты набирает новые обороты.
Paparazzi.ru 06:20