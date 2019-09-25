Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил о прогрессе по ситуации на Украине.

Макрон заявил о прогрессе по ситуации на Украине

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