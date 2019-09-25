Политика
RT на русскомМакрон заявил о прогрессе по ситуации на Украине
Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил о прогрессе по ситуации на Украине.
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Политика
Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 17:45
Авто
Volkswagen рассказала о новом Jetta для России
Компания Volkswagen рассекретила информацию о новом седане Jetta для рынка России.
Новые автомобили вчера в 06:16
Футбол
Головин забил первый мяч в сезоне за «Монако»
Полузащитник "Монако" Александр Головин открыл счет в матче седьмого тура чемпионата Франции против "Ницци".
Газета.Ru вчера в 15:35
Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Общество
До конца сентября работы могут лишиться почти 52 тысячи россиян
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян, следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Коммерсантъ вчера в 22:39
Политика
США выделят оппозиции Венесуэлы $52 млн помощи
«Сегодня глава USAID Марк Грин на встрече с венесуэльской оппозицией, правозащитниками и послом [Гуаидо] в Соединенных Штатах Карлосом Веккьо объявил о выделении $52 млн для помощи временному президенту Венесуэлы Хуану Гуаидо, его правительству и народу страны в их стремлении восстановить в своей стране демократическую власть, отвечающую интересам граждан», — говорится в нем.
РБК 01:28
Общество
Эксперты назвали губернаторов — лидеров по ботам в Instagram
Как считали фейковые аккаунты Эксперты ЦПК подсчитали долю ботов среди подписчиков губернаторов при помощи сервиса IG Audit, который анализирует количество постов, число подписчиков и подписок и по набору этих критериев вычленяет реальных подписчиков.
РБК 00:04
Единоборства
Емельяненко постарается максимально продлить бой с Кокляевым
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко в интервью «СЭ» сообщил, что не будет стараться быстро нокаутировать стронгмена Михаила Кокляева.
Спорт-Экспресс вчера в 14:10
Происшествия
Остон Мэттьюс обвиняется в хулиганстве
Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс столкнулся с обвинениями в хулиганстве в Скоттсдейле, штат Аризона.
Спорт-Экспресс вчера в 19:37
Общество
МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений
МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Политика
СМИ рассказали, как Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым
РИА Новости вчера в 21:13
Происшествия
Сторонники якутского шамана опровергли информацию о своем задержании
Участники отряда якутского шамана Александра Габышева, который ранее был задержан в Бурятии по делу о призывах к осуществлению экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК РФ), опровергли информацию о своем задержании.
Znak.com вчера в 06:14
Здоровье
Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.
iReactor 23 сентября в 19:53
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
Medical Note 22 сентября в 22:05
Космос
Запуск «Протона» отложен из-за неправильно подключенного спутника США
РЕН ТВ вчера в 19:09
Политика
На Украине предложили способ заработать на «плохой России»
«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
RT на русском 01:38
Футбол
Игроков ЦСКА встретили во Владикавказе пирогами
Газета.Ru вчера в 13:45
Театры
Пласидо Доминго разорвал контракт с «Метрополитен Опера»
Испанский тенор Пласидо Доминго отказался от выступлений в «Метрополитен Опера». Об этом говорится в заявлении пресс-службы театра.
Известия 00:50
Происшествия
Горняк погиб в результате обрушения на шахте под Оренбургом
Порода обрушилась на руднике под Оренбургом, погиб рабочий, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 23:53
Кино
Трейлер фильма «Вторжение» Федора Бондарчука появился в Сети
Трейлер фильма "Вторжение" российского режиссера Федора Бондарчука появился на YouTube-канале кинокомпании Sony Pictures.
Народные новости 23 сентября в 19:42
Культура
Минкульт назвал ошибкой публикацию «Культурного норматива школьника»
Как рассказал «Интерфаксу» замминистра Алла Манилова, список был компилирован из мнений различных экспертов и не утвержден на официальном уровне.
Эхо Москвы вчера в 16:03
Музыка
Гарик Мартиросян стал ведущим нового шоу для певцов на Первом канале
Народные новости вчера в 23:10
Футбол
Чалова включили в топ-7 игроков вне пределов ведущих чемпионатов
Портал 90min.com составил список из семи луших игроков, выступающих вне пределов топовой пятёрки европейских чемпионатов.
Metaratings вчера в 17:05
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев признался, что из-за сына страдает его личная жизнь
Сыну известного телеведущего Дмитрия Шепелева и певицы Жанны Фриске недавно исполнилось шесть лет.
Летидор вчера в 10:24
Единоборства
Боец MMA нокаутировал соперника за три секунды
Бой продлился всего три секунды. Уайатт среагировал на удар ногой соперника и в ответной атаке нокаутировал Мезеповса.
Lenta.ru вчера в 05:16
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк сделала заявление
Дочь знаменитости Анна призвала журналистов не спекулировать на теме здоровья матери и не публиковать вымышленные сенсации.
Мосмонитор 00:18
Общество
Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре
Коммерсантъ вчера в 10:58
Политика
Трамп превысил регламент выступления в ООН и не упомянул Россию
Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН превысил регламент.
Известия вчера в 12:29
Политика
Зеленский не попал в список выступающих в главном зале ГА ООН
Известия вчера в 09:47
Кино
Вышел трейлер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»
Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, который сняли в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".
ТАСС вчера в 10:09