Политика
RT на русскомМакрон заявил о прогрессе по ситуации на Украине
Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил о прогрессе по ситуации на Украине.
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Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha
RT на русском вчера в 12:27
Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников провокационным образом
Лолита Милявская опубликовала в Instagram новый снимок. Певица удивила поклонников провокационным образом в худи.
OAnews вчера в 00:41
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства.
РИА Новости вчера в 08:00
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости 23 сентября в 07:25
Здоровье
Закроют ли детскую поликлинику в Новокузнецке
Ранее Новокузнецк.ru писал о проблеме с больницей №11 в Орджоникидзевском районе.
Новокузнецк.ру вчера в 23:50
Политика
Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 17:45
Здоровье
Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар
Шестимесячную девочку Луну, страдающую от серьезного заболевания, выражающегося появлением черного пятна на лице, привезут из США на лечение в Россию.
Известия вчера в 08:09
Политика
На Украине нашли способ заработать на «плохой России»
Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко рассказал о том, как Украине стоит обернуть в свою пользу транзит газа с Россией.
Газета.Ru вчера в 23:15
Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Общество
МВД поддержало идею о снижении ненаказуемого порога скорости
Ненаказуемый порог превышения скорости может быть изменен в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
Российская газета вчера в 15:52
Футбол
Американский болельщик собрал $1 млн на банку пива
МИР 24 вчера в 05:41
Политика
В Совфеде ответили на слова Трампа и Дуды о «Северном потоке — 2»
Член Совфеда Владимир Джабаров в разговоре с RT оценил слова президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды о воспрепятствовании строительства газопровода по проекту "Северный поток — 2".
РИА Новости 23 сентября в 21:57
Политика
Соловьев эмоционально отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий Владимир Соловьев вышел из себя во время обсуждения образа Иосифа Сталина в прямом эфире канала "Россия 1". Журналист громко кричал, бил по барьеру и в целом очень резко отреагировал на "либеральный бред про российскую историю".
Комсомольская правда вчера в 00:52
Армия и оружие
Поселок в ЛНР попал под обстрел со стороны ВСУ
ФАН вчера в 19:43
Энергетика
Дания будет вынуждена разрешить строительство «Северного потока-2»
Соответственно, если Дания хочет следовать этому плану, то ей необходимо разрешить строительство российского газопровода на своей территории.
Госновости 22 сентября в 15:41
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
Газета.Ru вчера в 17:14
Политика
Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
Вести.Ru вчера в 17:32
Экономика
Контракт на пилотное судно для «Арктик СПГ-2» будет подписан в октябре
Контракт по строительству на судоверфи «Звезда» пилотного танкера для «Арктик СПГ-2» планируется подписать до конца октября, сообщил журналистам первый заместитель главы «Совкомфлота» Евгений Амбросов.
Коммерсантъ вчера в 23:55
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости вчера в 05:21
Футбол
Петербург примет финал Лиги чемпионов 2021 года
Напомним, к середине сентября в Петербурге более пяти тысяч волонтёров подали заявки на участие в мероприятиях чемпионата Европы по футболу УЕФА, часть матчей которого пройдёт в Северной столице в 2020 году.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:50
Политика
В ФРГ возмущены выдачей виз жителям Донбасса с российскими паспортами
Немецкий депутат от Свободной демократической партии Рената Альт возмутилась тем, что власти ставят визы в российских паспортах, полученных жителями Донбасса, пишет Bild.
RT на русском вчера в 11:21
Экономика
Названы российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Здоровье
Опаснее онкологии могут быть только эти заболевания
Врачи назвали пять заболеваний, чьи показатели смертности которых значительно выше онкологических.
Deita.ru вчера в 15:30
Происшествия
Спасатели локализовали пожар на плавбазе «Петр Житников»
Спасатели в среду ночью локализовали возгорание на терпящей в Тихом океане бедствие плавбазе "Петр Житников".
ТАСС вчера в 19:09
Политика
Проведение американской лотереи грин-карт предложили запретить в РФ
В Госдуме допустили запрет проведения американской лотереи грин-карт в России.
Известия вчера в 18:16
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 18:45
Кино
Вячеслав Чепурченко высказался о 2-м сезоне сериала «Жуки»
Ажиотаж вокруг проекта подтвердили и цифры: по данным Mediascope, премьеру посмотрел каждый пятый телезритель России в возрасте от 14 до 44 лет, что позволило «Жукам» занять нишу самого успешно стартовавшего сериала на ТВ в 2019 году.
Вокруг ТВ вчера в 13:41
Наука
Кошки оказались сильно привязаны к хозяевам, даже больше, чем собаки
Научными сотрудниками при Университете из штата Орегон (США) под руководством Кристин Витале выяснено, что котята в аналогичной степени способны привязываться к своим хозяевам, так же, как и собаки.
Ugpressa.ru вчера в 05:41
Здоровье
Скворцова: продолжительность жизни россиян увеличилась на восемь лет
Новые Известия вчера в 03:19
Общество
МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений
МЧС России с 2020 года перейдет на новую организационно-штатную структуру, в рамках реорганизации до конца года будут ликвидированы как юрлица 578 учреждений ведомства.
ТАСС вчера в 13:39