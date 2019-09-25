Политика
RT на русскомМакрон заявил о прогрессе по ситуации на Украине
Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил о прогрессе по ситуации на Украине.
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Армия и оружие
Эстония обвинила российский Су-34 в нарушении воздушного пространства
Военное дело вчера в 07:35
Политика
Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента
Президент США Дональд Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента, назвав "охотой на ведьм" решение демократов "уволить" главу государства, сообщает The Associated Press.
Российская газета вчера в 22:07
Общество
МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений
МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Общество
В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости
Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Политика
В Белом доме хотели сорвать встречу Трампа с Зеленским
В Администрации Дональда Трампа пытались помешать встречи президента США с украинским гарантом Владимиром Зеленским.
Новостной фронт 02:27
Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Политика
Израиль назвал виновного в атаках на Саудовскую Аравию
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран несет ответственность за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Lenta.ru вчера в 13:06
Политика
Борис Джонсон отказался оставаться в США на ночь
Британский премьер Борис Джонсон заявил, что вернется домой ночью во вторник после выступления на Генассамблее ООН в США.
Газета.Ru вчера в 10:52
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Экономика
Forbes составил топ-50 крупнейших иностранных компаний в РФ
В общей сложности размер выручки иностранных компаний в России за 2018 год вырос на 10,2%, до 6,4 триллиона рублей.
REGNUM 02:53
Здоровье
Продолжительность жизни россиян выросла на восемь лет
Россияне стали дольше жить в среднем на 7,7 лет за последние 20 лет.
Национальная служба новостей вчера в 03:36
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР
В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия вчера в 14:32
Здоровье
Названы лекарства, которые нельзя вывозить за границу
Председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев рассказал о популярных в России препаратах, которые нельзя брать за границу.
Взгляд.ру 02:33
Происшествия
Вооруженные молотком бандиты отняли у москвича рюкзак с 20 млн рублей
В Москве неизвестные отняли у мужчины рюкзак, в котором находилось 19,825 млн рублей.
Известия 02:07
Шоу-бизнес
Кристина Асмус высказалась о разводе с Гариком Харламовым
В последнее время в Сети ходят слухи о разводе актрисы Кристины Асмус и шоумена Гарика Харламова.
Bimru.ru 02:41
Авто
В России начнут собирать полноприводные минивэны Peugeot и Citroen
32CARS.ru 23 сентября в 07:05
Политика
Лотерею грин-карт США могут запретить в России
Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят исходя из своего имиджа якобы „оплота демократии“.
Ридус вчера в 18:55
Происшествия
В Москве побывавший в канализации мужчина сбежал из больницы в трусах
В Москве мужчину вернули в больницу после побега в одних трусах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Известия 03:16
Хоккей
Два гола Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Айлендерс»
Два гола российского форварда Артемия Панарина и шайба российского нападающего Виталия Кравцова помогли "Нью-Йорк Рейнджерс" победить "Нью-Йорк Айлендерс" в предсезонном матче НХЛ.
РИА Новости 00:40
Транспорт
Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине
Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» официально начал работу в Пекине, сообщает издание China daily.
Ведомости вчера в 22:36
Политика
Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН
Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.
Политика Сегодня вчера в 09:58
Общество
Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Газета.Ru вчера в 15:04
Общество
Более 50 тыс. россиян попадут под сокращения
К концу сентября потерять работу могут почти 52 тысячи россиян. Такие сокращения прогнозируют в Росстате.
Газета.Ru 02:36
Кино
Фото: Джеймс Ганн показал новый «Отряд самоубийц»
Речь идет о новом "Отряде самоубийц", разумеется.
Российская газета вчера в 08:58
Политика
Абэ призвал реформировать Совбез ООН
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает необходимой реформу Совета Безопасности ООН.
Life.ru вчера в 23:53
Экономика
Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
RT на русском 23 сентября в 07:17
Футбол
Жардим рассказал о важности Головина для «Монако»
Ранее Головин заявил, что победа над «Ниццей» может стать переломным моментом для «Монако».
RT на русском 01:42