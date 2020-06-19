Армия и оружие
РБКМакрон заявил о «смерти мозга» НАТО после инцидента с кораблем Турции
Инцидент, который произошел между кораблями Франции и Турции в Средиземном море, — это иллюстрация смерти мозга НАТО. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с президентом Туниса Каисом Саидом, передает France 24. Макрон также осудил действия Турции в Ливии.
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НАТО расследует морской инцидент между Турцией и Францией у берегов Ливии
Евразия Daily19 июня в 02:32
Турецкие военные трижды готовились к атаке французского корабля НАТО в Средиземноморье
Ruposters.ru19 июня в 06:04
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Макет iPhone 12 показался на качественных фото
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В Белоруссии с 1 июля вырастут пенсии
"Предусмотрено в целях повышения трудовых пенсий провести их перерасчет с 1 июля 2020 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике", - говорится в сообщении.
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Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что несмотря на излечение от коронавируса состояние его отца Абдулманапа остаётся тяжёлым.
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Футбол
ФК «Ростов» выпустил заявление о матче против «Сочи»
Футбольный клуб «Ростов» на своем сайте опубликовал заявление, в котором написал, что Российская Премьер-лига должна была сама решить судьбу матча против «Сочи», а не перекладывать ответственность на сочинскую команду.
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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:26
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На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску
На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
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Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с представителями оппозиции попросил их не оскорблять его, так как проблемы страны никто не решит кроме него.
Газета.Ru 17:11
Происшествия
Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку
Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 10:56
Общество
В Крым перебросят самолёт для увеличения количества осадков
RT на русском 16:01
Общество
На МКС прекратили поиск источника бензола после отказа прибора
В NASA ранее сообщали о прекращении воздухообмена между российским и американским сегментами космической станции для поиска источника бензола.
RT на русском 17:57
Авто
Китайский производитель Lifan находится на грани разорения
Автоновости дня 20 июня в 13:40
Армия и оружие
Грузинская армия оснащается новой спецтехникой мировых брендов
Sputnik Грузия 11:44
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В Москве за сутки умерли 26 пациентов с коронавирусом
Еще 26 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки.
ТАСС 15:41
Футбол
Больше всех от арбитров досталось «Спартаку». Главные судейские ошибки 23-го тура
Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, разобрал работу арбитров в прошедшем туре.
Чемпионат 15:00
Политика
На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»
Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
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Общество
Илон Маск назвал семь своих любимых видеоигр
Российская газета 06:52
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Московская биржа запускает вечерние торги акциями
Тестирование вечерней торговой сессии на рынке акций начали 2 марта. Изначально Мосбиржа намеревалась запустить вечерние торги в конце мая.
Вести.Ru 10:42
Спорт
Чемпионка мира по стрельбе из Сербии умерла после тяжелых родов
Бобана Момчилович-Величкович является чемпионкой мира 2014 года в командной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.
Вечерняя Москва 11:00
Политика
Путин прокомментировал выход республик из состава СССР
Президент России Владимир Путин прокомментировал выход республик из состава Советского Союза.
Sputnik Таджикистан вчера в 08:52
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
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Кино
Скончался режиссер фильмов о Бэтмене Джоэл Шумахер
Известный режиссер Джоэл Шумахер скончался 22 июня в Нью-Йорке от рака в возрасте 80 лет, сообщает Variety.
Газета.Ru 15:14
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Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали
Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50
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Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
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МИД раскрыл детали переговоров с США в Вене
"В соответствии с поручением президентов двух стран было продолжено обсуждение перспектив контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении Договора о СНВ и поддержания стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД, а также в целом комплексного диалога по разрешению проблем в сфере международной безопасности", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.
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Адвокат подверг критике действия голландского суда по делу MH17
ИА Красная Весна 13:13
Происшествия
В массовой аварии на КАД в Петербурге погиб человек
На кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием семи автомобилей, в результате погиб человек.
РБК 14:50
Политика
США приостановят выдачу рабочих виз до конца года
До конца года власти США решили продлить ограничения в отношении грин-карт, а также приостановить выдачу ряда виз.
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