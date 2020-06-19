Армия и оружие

РБКРБКМакрон заявил о «смерти мозга» НАТО после инцидента с кораблем Турции

Инцидент, который произошел между кораблями Франции и Турции в Средиземном море, — это иллюстрация смерти мозга НАТО. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с президентом Туниса Каисом Саидом, передает France 24. Макрон также осудил действия Турции в Ливии.
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Макрон рассказал о доказательстве «смерти мозга НАТО»

RT на русском17:10

НАТО расследует морской инцидент между Турцией и Францией у берегов Ливии

Евразия Daily19 июня в 02:32

Макрон привел доказательство «смерти мозга НАТО»

Lenta.ru15:49

Макрон рассказал об инциденте, доказывающем «смерть мозга» НАТО

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ТАСС15:31

Турецкие военные трижды готовились к атаке французского корабля НАТО в Средиземноморье

Ruposters.ru19 июня в 06:04

Макрон: Турция ведет в Ливии опасную игру

Газета.Ru16:00
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Макет iPhone 12 показался на качественных фото

ToDay News Ufa 10:29
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Экономика

В Белоруссии с 1 июля вырастут пенсии

"Предусмотрено в целях повышения трудовых пенсий провести их перерасчет с 1 июля 2020 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике", - говорится в сообщении.
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Шоу-бизнес

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Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
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Общество

Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что несмотря на излечение от коронавируса состояние его отца Абдулманапа остаётся тяжёлым.
Российская газета 17:42
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Футбол

ФК «Ростов» выпустил заявление о матче против «Сочи»

Футбольный клуб «Ростов» на своем сайте опубликовал заявление, в котором написал, что Российская Премьер-лига должна была сама решить судьбу матча против «Сочи», а не перекладывать ответственность на сочинскую команду.
161.ru 12:49
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Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс 11:05
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Общество

Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:26
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Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску

На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
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Политика

Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с представителями оппозиции попросил их не оскорблять его, так как проблемы страны никто не решит кроме него.
Газета.Ru 17:11
Происшествия

Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку

Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 10:56
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Общество

В Крым перебросят самолёт для увеличения количества осадков

RT на русском 16:01
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Общество

На МКС прекратили поиск источника бензола после отказа прибора

В NASA ранее сообщали о прекращении воздухообмена между российским и американским сегментами космической станции для поиска источника бензола.
RT на русском 17:57
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Авто

Китайский производитель Lifan находится на грани разорения

Автоновости дня 20 июня в 13:40
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Армия и оружие

Грузинская армия оснащается новой спецтехникой мировых брендов

Sputnik Грузия 11:44
Общество

В Москве за сутки умерли 26 пациентов с коронавирусом

Еще 26 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки.
ТАСС 15:41
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Футбол

Больше всех от арбитров досталось «Спартаку». Главные судейские ошибки 23-го тура

Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, разобрал работу арбитров в прошедшем туре.
Чемпионат 15:00
Политика

На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»

Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия 06:36
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Общество

Илон Маск назвал семь своих любимых видеоигр

Российская газета 06:52
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Экономика

Московская биржа запускает вечерние торги акциями

Тестирование вечерней торговой сессии на рынке акций начали 2 марта. Изначально Мосбиржа намеревалась запустить вечерние торги в конце мая.
Вести.Ru 10:42
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Спорт

Чемпионка мира по стрельбе из Сербии умерла после тяжелых родов

Бобана Момчилович-Величкович является чемпионкой мира 2014 года в командной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.
Вечерняя Москва 11:00
Политика

Путин прокомментировал выход республик из состава СССР

Президент России Владимир Путин прокомментировал выход республик из состава Советского Союза.
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Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
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Кино

Скончался режиссер фильмов о Бэтмене Джоэл Шумахер

Известный режиссер Джоэл Шумахер скончался 22 июня в Нью-Йорке от рака в возрасте 80 лет, сообщает Variety.
Газета.Ru 15:14
Происшествия

Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали

Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
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Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
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Политика

МИД раскрыл детали переговоров с США в Вене

"В соответствии с поручением президентов двух стран было продолжено обсуждение перспектив контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении Договора о СНВ и поддержания стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД, а также в целом комплексного диалога по разрешению проблем в сфере международной безопасности", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.
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Адвокат подверг критике действия голландского суда по делу MH17

ИА Красная Весна 13:13
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Происшествия

В массовой аварии на КАД в Петербурге погиб человек

На кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием семи автомобилей, в результате погиб человек.
РБК 14:50
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Политика

США приостановят выдачу рабочих виз до конца года

До конца года власти США решили продлить ограничения в отношении грин-карт, а также приостановить выдачу ряда виз.
Известия 17:08
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