Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.

Политика Киев отказался от «12 шагов к миру в Донбассе» Ранее сообщалось, что в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности группа американских, европейских и российских бывших правительственных чиновников выступила с заявлением о 12 рекомендованных шагах, которые обеспечат большую безопасность Украине и евроатлантическому региону.

Политика Зеленский призвал США активнее помогать урегулированию в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает на более активное привлечение США к решению ситуации в Донбассе.

Общество Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.

Экономика ЦБ Китая окажет поддержку компаниям на фоне коронавируса Народный банк Китая (ЦБ) в соответствии с распоряжениями властей страны предпримет целый комплекс мер поддержки предприятий и оказания им помощи в возобновлении производства на фоне распространения коронавируса, заявил на пресс-конференции в субботу замглавы китайского ЦБ Фань Ифэй.

Общество В России запустили серийное производство гражданского Ил-114-300 По словам гендиректора корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко, в 2019 году в подготовку производства к выполнению программы Ил-114 было инвестировано свыше 400 млн руб. Пассажирский самолет Ил-114-300 — модернизированный вариант турбовинтового самолета Ил-114.

Происшествия Суд арестовал мужчину, бросившего в Шереметьево детей Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево в январе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Футбол Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» отстранили от еврокубков Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» по решению Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) на два года отстранен от еврокубков и оштрафован на 30 млн евро.