Политика

RT на русскомRT на русскомМакрон высказался об антироссийских санкциях

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
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Макрон поддержал Россию по ситуации в Идлибе

Московский Комсомолец05:33

Макрон считает Европу реальным партнером для России

ТАСС06:00

Макрон: Россию нельзя блокировать и игнорировать

Телеканал 360°05:49

Эмманюэль Макрон: Россию нельзя постоянно блокировать и игнорировать

Российская газета05:39

Макрон высказался об антироссийских санкциях

RT на русском06:14

Макрон заявил об отсутствии позитива в санкциях против России

РБК06:02

Европе нужен диалог с Россией, заявил Макрон

РИА Новости05:48
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Футбол

«Шинник» и СКА поделили очки на Кубке ФНЛ

Стартовый матч группового этапа Олимп-Кубка ФНЛ для «Шинника» и ростовского СКА завершился вничью.
Матч ТВ 04:48
Общество

Франция сообщила о первой в Европе смерти от коронавируса

Во Франции от нового типа коронавирусной инфекции умер 80-летний китайский турист, сообщила министр здравоохранения страны Аньез Бузин.
Ведомости 06:13
Общество

Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

Интерфакс 04:49
Политика

Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко

Высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко непоследовательны и имеют «нервный» характер.
Известия 05:16
Политика

Киев отказался от «12 шагов к миру в Донбассе»

Ранее сообщалось, что в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности группа американских, европейских и российских бывших правительственных чиновников выступила с заявлением о 12 рекомендованных шагах, которые обеспечат большую безопасность Украине и евроатлантическому региону.
Газета.Ru вчера в 19:46
Биатлон

Евгений Устюгов и Светлана Слепцова оспорят решение о дисквалификации

Говорит Москва 04:59
Политика

Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
РИА Новости 02:31
Экономика

Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке

Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
РИА Новости 03:27
Политика

Зеленский призвал США активнее помогать урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает на более активное привлечение США к решению ситуации в Донбассе.
Московский Комсомолец 05:43
Происшествия

Машинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире

На станции Владимир машинист умер в поезде "Ласточка".
Газета.Ru 06:11
Общество

Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы

Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Российская газета вчера в 01:11
Экономика

ЦБ Китая окажет поддержку компаниям на фоне коронавируса

Народный банк Китая (ЦБ) в соответствии с распоряжениями властей страны предпримет целый комплекс мер поддержки предприятий и оказания им помощи в возобновлении производства на фоне распространения коронавируса, заявил на пресс-конференции в субботу замглавы китайского ЦБ Фань Ифэй.
РИА Новости вчера в 23:54
Происшествия

Актер театра «Лицедеи» на BMW сбил мужчину в Санкт-Петербурге

Актер петербургского театра "Лицедеи" совершил наезд на жителя Санкт-Петербурга, пишут СМИ.
Народные новости 04:41
Армия и оружие

Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

iReactor 13 февраля в 17:32
Общество

В России запустили серийное производство гражданского Ил-114-300

По словам гендиректора корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко, в 2019 году в подготовку производства к выполнению программы Ил-114 было инвестировано свыше 400 млн руб. Пассажирский самолет Ил-114-300 — модернизированный вариант турбовинтового самолета Ил-114.
РБК вчера в 05:38
Происшествия

Суд арестовал мужчину, бросившего в Шереметьево детей

Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево в январе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС вчера в 21:30
Футбол

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» отстранили от еврокубков

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» по решению Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) на два года отстранен от еврокубков и оштрафован на 30 млн евро.
REGNUM вчера в 23:49
Политика

Помпео назвал заявления о смерти НАТО сильно преувеличенными

Заявления о смерти НАТО сильно преувеличены, заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости 04:12
Технологии

Создан мобильный телефон с дисковым номеронабирателем

Создан мобильник с дисковым номеронабирателем.
ToDay News Ufa 13 февраля в 10:42
Биатлон

Россиянки не попали в топ-20 спринта на ЧМ по биатлону

Интерфакс-Спорт вчера в 10:05
Культура

Габрелянов объяснил провал шоу Собчак и Гордона на Первом канале

Провал шоу «Док-Ток» на Первом канале связан с неправильно подобранными ведущими программы, считает российский журналист Арам Габрелянов.
ФАН вчера в 10:32
Шоу-бизнес

Полина Гагарина призналась, что зарабатывает в 140 раз больше мужа

Как отметила артистка, доход ее мужа - фотографа Дмитрия Исхакова - куда более скромный. Он зарабатывает за месяц около 200 тысяч рублей.
Московский Комсомолец 05:19
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП под Псковом

Восемь человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Псковской области.
RT на русском 12 февраля в 18:49
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Политика

В ГП прокомментировали отказ Нидерландов передать материалы по MH17

Российская Генпрокуратура просила Нидерланды передать ей материалы по делу о крушении рейса MH17, но получила отказ, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:02
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Крыму

РИА Новости 01:52
Общество

Филипп Киркоров борется с соблазнами в клипе на трек «Романы»

Российский певец Филипп Киркоров представил в сети новый трек "Романы" и опубликовал на YouTube клип на него.
РИА Новости вчера в 03:30
Политика

Путин спросил Зеленского о намерении Украины выполнять «Минск-2»

Выполнение Минских соглашений Российский лидер поставил вопрос перед украинским коллегой о выполнении Киевом Минских соглашений.
РИА Новости вчера в 14:04
Политика

В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет

РИА Новости вчера в 21:04
Политика

Турецкая делегация отправится в Россию 17 февраля из-за ситуации в Идлибе

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая делегация отправится 17 февраля в Россию для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе.
RT на русском 05:55
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