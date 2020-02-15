Политика
RT на русскомМакрон высказался об антироссийских санкциях
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
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Футбол
«Шинник» и СКА поделили очки на Кубке ФНЛ
Стартовый матч группового этапа Олимп-Кубка ФНЛ для «Шинника» и ростовского СКА завершился вничью.
Общество
Франция сообщила о первой в Европе смерти от коронавируса
Во Франции от нового типа коронавирусной инфекции умер 80-летний китайский турист, сообщила министр здравоохранения страны Аньез Бузин.
Политика
Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко
Высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко непоследовательны и имеют «нервный» характер.
Политика
Киев отказался от «12 шагов к миру в Донбассе»
Ранее сообщалось, что в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности группа американских, европейских и российских бывших правительственных чиновников выступила с заявлением о 12 рекомендованных шагах, которые обеспечат большую безопасность Украине и евроатлантическому региону.
Биатлон
Евгений Устюгов и Светлана Слепцова оспорят решение о дисквалификации
Политика
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
Экономика
Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке
Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
Политика
Зеленский призвал США активнее помогать урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает на более активное привлечение США к решению ситуации в Донбассе.
Происшествия
Машинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире
На станции Владимир машинист умер в поезде "Ласточка".
Общество
Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы
Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Экономика
ЦБ Китая окажет поддержку компаниям на фоне коронавируса
Народный банк Китая (ЦБ) в соответствии с распоряжениями властей страны предпримет целый комплекс мер поддержки предприятий и оказания им помощи в возобновлении производства на фоне распространения коронавируса, заявил на пресс-конференции в субботу замглавы китайского ЦБ Фань Ифэй.
Происшествия
Актер театра «Лицедеи» на BMW сбил мужчину в Санкт-Петербурге
Актер петербургского театра "Лицедеи" совершил наезд на жителя Санкт-Петербурга, пишут СМИ.
Армия и оружие
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
Общество
В России запустили серийное производство гражданского Ил-114-300
По словам гендиректора корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко, в 2019 году в подготовку производства к выполнению программы Ил-114 было инвестировано свыше 400 млн руб. Пассажирский самолет Ил-114-300 — модернизированный вариант турбовинтового самолета Ил-114.
Происшествия
Суд арестовал мужчину, бросившего в Шереметьево детей
Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево в январе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Футбол
Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» отстранили от еврокубков
Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» по решению Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) на два года отстранен от еврокубков и оштрафован на 30 млн евро.
Политика
Помпео назвал заявления о смерти НАТО сильно преувеличенными
Заявления о смерти НАТО сильно преувеличены, заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.
Технологии
Создан мобильный телефон с дисковым номеронабирателем
Создан мобильник с дисковым номеронабирателем.
Биатлон
Россиянки не попали в топ-20 спринта на ЧМ по биатлону
Культура
Габрелянов объяснил провал шоу Собчак и Гордона на Первом канале
Провал шоу «Док-Ток» на Первом канале связан с неправильно подобранными ведущими программы, считает российский журналист Арам Габрелянов.
Шоу-бизнес
Полина Гагарина призналась, что зарабатывает в 140 раз больше мужа
Как отметила артистка, доход ее мужа - фотографа Дмитрия Исхакова - куда более скромный. Он зарабатывает за месяц около 200 тысяч рублей.
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП под Псковом
Восемь человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Псковской области.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Политика
В ГП прокомментировали отказ Нидерландов передать материалы по MH17
Российская Генпрокуратура просила Нидерланды передать ей материалы по делу о крушении рейса MH17, но получила отказ, сообщается на сайте ведомства.
Общество
Филипп Киркоров борется с соблазнами в клипе на трек «Романы»
Российский певец Филипп Киркоров представил в сети новый трек "Романы" и опубликовал на YouTube клип на него.
Политика
Путин спросил Зеленского о намерении Украины выполнять «Минск-2»
Выполнение Минских соглашений Российский лидер поставил вопрос перед украинским коллегой о выполнении Киевом Минских соглашений.
Политика
В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
Политика
Турецкая делегация отправится в Россию 17 февраля из-за ситуации в Идлибе
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая делегация отправится 17 февраля в Россию для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе.