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Макрон заявил, что страны НАТО договорились не поставлять Украине самолеты и танки

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны Запада имеют договоренность не предоставлять Украине определенные виды оружия, в частности, штурмовые самолеты и танки.
Lenta.ru
Например, на Украину не "дадут" штурмовые самолёты и танки, сообщило украинское агентство "Укринформ".
Pravda.Ru
Макрон подчеркнул, что Франция помогает Украине главным образом боеприпасами и "определенными видами вооружений", бронированной техникой, а также предоставила 12 самоходных артиллерийских установок CAESAR.
ТАСС
Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в четверг на Украину, где провели встречу с Владимиром Зеленским.
РИА Новости

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