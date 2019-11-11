Политика
Газета.RuМакрона предупредили о «горячем дыхании русского медведя на шее»
Польский премьер Матеуш Моравецкий считает, что французский президент Эммануэль Макрон хочет построить стратегические отношения с Россией и не чувствует горячего дыхания русского медведя на шее. Об этом он сказал в интервью The Financial Times.
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Политика
Вице-президент и спикер сената Боливии подали в отставку
Вице-президент Боливии Альваро Гарсиа Линера сообщил о решении уйти в отставку вслед за президентом страны Эво Моралесом.
Политика
Больше половины жителей ДНР и ЛНР считают себя украинцами
Почти все жители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик считают украинские власти ответственными за вооружённый конфликт в Донбассе.
Общество
Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Политика
Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом он рассказал в интервью Financial Times.
Здоровье
За здоровьем в карман: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице
Дополнительные расходы во время своего последнего лечения в стационаре в течение года пришлось понести 30,1% российских граждан.
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Наука
Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку
Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.
Единоборства
Александр Волков одолел Грега Харди на турнире UFC в Москве
Поединок тяжеловесов Александра Волкова и Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве завершился безоговорочной победой спортсмена из РФ.
Политика
The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Теннис
Тим обыграл Федерера в матче итогового турнира ATP
Австриец Доминик Тим обыграл швейцарца Роджера Федерера в матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Лондоне.
Кино
Шарлиз Терон пришлось использовать 8 протезов лица для последней роли
Шарлиз Терон воспользовалась 8 протезами для лица, чтобы исполнить свою последнюю роль.
Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Кино
«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории
На создание фильма было потрачено 62,5 млн. долларов. Сборы уже более чем в 15 раз превысили бюджет, потраченный на производство.
Спорт
Московскому «Спартаку» отказали в визах для поезки в США
Московский "Спартак" отказался комментировать информацию о невыдаче виз на товарищеский турнир в США.
Политика
Маас заявил, что у Берлина нет «особых путей» в отношениях с Москвой
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что в отношениях с Россией у Германии не может быть "особых" путей, отличных от позиции, которую занимают в отношении Москвы страны ЕС.
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Происшествия
На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова
В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.
Шоу-бизнес
Юлию Ефременкову госпитализировали на Сейшелах
После стационарного лечения медики решили положить Ефременкову в больницу для стабилизации состояния. Сейчас Юлия чувствует себя лучше.
Происшествия
Ночные автогонки в российском городе закончились гибелью участников
Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин.
Авто
В Россию привезли эксклюзивный гиперкар за 160 миллионов рублей
Два года назад стоимость модели составляла 2,3 млн евро или около 161 млн рублей по актуальному курсу.
Экономика
Минск рассчитывает до конца года согласовать со Всемирным банком дорожную карту реформ
Белоруссия надеется до конца текущего года окончательно согласовать с Всемирным банком дорожную карту повышения эффективности экономики.
Футбол
«Порту» победил «Боавишту», Зе Луиш не забил в восьмой игре кряду
"Порту" в матче 11-го тура чемпионата Португалии на выезде победил "Боавишту" — 1:0. На 9-й минуте отличился Алекс Теллес.
Хоккей
Сборная России по хоккею заняла третье место на Кубке Карьяла
Сборная Финляндии со счетом 2:1 обыграла команду Швеции в заключительном матче первого этапа Еврохоккейтура - Кубка Карьяла.
Общество
Россию ждет мировое господство после глобального потепления
Экономика
Российские банки массово готовятся снижать ставки по ипотеке
Российские банки массово готовятся снижать ставки по ипотеке, следует из опроса РИА Новости кредитных организаций.
Футбол
Карпин: «Ростов» проиграл «Тамбову» не из-за судейства Карасёва
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды от «Тамбова» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.