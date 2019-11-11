Польский премьер Матеуш Моравецкий считает, что французский президент Эммануэль Макрон хочет построить стратегические отношения с Россией и не чувствует горячего дыхания русского медведя на шее. Об этом он сказал в интервью The Financial Times.

Макрона предупредили о «горячем дыхании русского медведя на шее»

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