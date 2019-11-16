Автоспорт

За рулем КубаньЗа рулем КубаньМакс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бразилии 2019

Претендентами на поул в Бразилии являются сразу три коллектива. Перую тренировку выиграл Алекс Элбон из Red Bull, который затем разбил свой болид. Лучшее время во второй тренировке показал Себастьян Феттель на Ferrari, а в третьей - шестикратный чемпион мира и пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.
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Формула-1. Прямая трансляция Гран-при Бразилии

Нева Спорт00:16

Хэмилтон стал лучшим на третьей практике в Бразилии, Квят — седьмой

Матч ТВвчера в 11:06

Формула-1, Гран-при Бразилии, квалификация, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ruвчера в 12:15

Гран-при Бразилии-2019. Стартовый порядок

Sports.ruвчера в 17:15

Пилот «Ред Булл» Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бразилии «Формулы-1»

ТАСС Спортвчера в 14:09

Хэмилтон показал лучшее время на третьей практике Гран-при Бразилии, Квят — седьмой

Sport24.ruвчера в 11:15

Ферстаппен выиграл квалификацию ГП Бразилии, Феттель — 2-й, Квят — 16-й

Чемпионатвчера в 14:15
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