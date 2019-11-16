Автоспорт
За рулем КубаньМакс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бразилии 2019
Претендентами на поул в Бразилии являются сразу три коллектива. Перую тренировку выиграл Алекс Элбон из Red Bull, который затем разбил свой болид. Лучшее время во второй тренировке показал Себастьян Феттель на Ferrari, а в третьей - шестикратный чемпион мира и пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.
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Пилот «Ред Булл» Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бразилии «Формулы-1»
ТАСС Спортвчера в 14:09
Хэмилтон показал лучшее время на третьей практике Гран-при Бразилии, Квят — седьмой
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