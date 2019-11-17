Автоспорт

За рулем КубаньЗа рулем КубаньМакс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бразилии 2019

Претендентами на поул в Бразилии являются сразу три коллектива. Перую тренировку выиграл Алекс Элбон из Red Bull, который затем разбил свой болид. Лучшее время во второй тренировке показал Себастьян Феттель на Ferrari, а в третьей - шестикратный чемпион мира и пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Гран-при Бразилии: доедет ли Ферстаппен до победы?

Все про Спорт рувчера в 23:25

Хэмилтон показал лучшее время на третьей практике Гран-при Бразилии, Квят — седьмой

Sport24.ruвчера в 11:15

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бразилии, Квят — 16-й

Sportbox.RUвчера в 14:06

Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Бразилии»

Спорт-Экспрессвчера в 14:05

Ферстаппен выиграл квалификацию ГП Бразилии, Феттель — 2-й, Квят — 16-й

Чемпионатвчера в 14:15

Гран-при Бразилии-2019. Стартовый порядок

Sports.ruвчера в 17:15

Хэмилтон стал лучшим на третьей практике в Бразилии, Квят — седьмой

Матч ТВвчера в 11:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:57, Ашберн
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова в интервью "АиФ" рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья.
РИА Новости вчера в 22:09
Фигурное катание

Александра Трусова выиграла московский этап Гран-при

Для Александры Трусовой, выступающей во взрослых соревнованиях первый сезон, победа в Москве стала второй на этапах Гран-при.
7 новостей вчера в 11:37
Политика

В Белом доме прокомментировали состояние здоровья Трампа

Президент США Дональд Трамп остается здоровым и энергичным, заявила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм по итогам медицинского обследования.
REGNUM вчера в 19:37
Политика

Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 22:19
Футбол

Черчесов объяснил домашний разгром сборной от бельгийцев

Сборная России пропустила четыре гола в отборочном матче чемпионата Европы по футболу – 2020, поскольку изначально планировала играть в открытый футбол с бельгийцами.
Известия вчера в 18:30
Политика

Госдеп США осудил власти Ирана якобы за попытки отключить интернет

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, заявила, что США осуждают якобы попытки властей Ирана отключить интернет в стане на фоне протестов.
Газета.Ru вчера в 19:14
Шоу-бизнес

Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
News.ru вчера в 06:38
Хоккей

Панарин установил личный рекорд по игровому времени в матче НХЛ

Чемпионат вчера в 23:45
Общество

Еремин день: что запрещено делать 17 ноября

17 ноября считался «темным» днем на Руси. Рассказываем, от каких дел сегодня следует отказаться.
Волгоградская правда вчера в 22:59
Происшествия

Два человека погибли в результате взрыва в общежитии в Киеве

В результате случившегося погибли два человека, сообщает столичная полиция в Facebook.
Российская газета вчера в 19:31
Фигурное катание

Медведева провела сравнение между собой и Загитовой

РЕН ТВ вчера в 21:40
Футбол

Нидерланды сыграли вничью с Северной Ирландией и вышли на Евро-2020

Сборные Нидерландов и Северной Ирландии сыграли вничью в матче квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
RT на русском вчера в 16:58
Музыка

Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении

Вечерняя Москва вчера в 11:32
Политика

В Белоруссии начались парламентские выборы

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента).
Коммерсантъ 00:19
Единоборства

Лобов нокаутирован Найтом на турнире по кулачным боям

Ирландец российского происхождения и спарринг-партнер Конора Макгрегора Артем Лобов потерпел поражение в поединке против Джейсона Найта на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC9.
Вести.Ru 00:52
Здоровье

Диетолог рассказал, кому нельзя есть клюкву

Врач-диетолог клиники Маргариты Королёвой Евгений Арзамасцев в интервью "Вечерней Москве" заявил о том, что при некоторых заболеваниях людям не стоит есть клюкву.
Life.ru 14 ноября в 08:05
Политика

В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа

В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Вести.Ru вчера в 23:46
Культура

Никита Михалков ответил на вопрос, что будет после Путина

Отвечая на вопрос корреспондента EADaily во время пресс-подхода о безликости современного кино, Михалков не согласился с таким мнением.
Евразия Daily вчера в 17:31
Политика

Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РБК вчера в 15:17
Кино

«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате

По информации Esquire картина «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли собрала в прокате по всему миру уже больше миллиарда долларов.
Радио Комсомольская правда вчера в 09:44
Происшествия

Под Вольском в Волге всплыло тело женщины

Сегодня, 16 ноября, по предварительным данным под Вольском очевидец увидел тело женщины, которое всплыло в Волге, после чего вызвал спасателей.
КП - Саратов вчера в 09:12
Гаджеты

Все смартфоны Xiaomi дороже $285 получат 5G

По словам Лэй Цзюнь, все смартфоны Xiaomi стоимостью выше 2000 юаней ($285) получат поддержку сетей пятого поколения.
MobiDevices 15 ноября в 06:02
Музыка

Клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров на YouTube

За два дня клип шоумена Михаила Галустяна на песню "Хочу тибя любицца" набрал более миллиона просмотров на YouTube.
РИА Новости вчера в 09:59
Армия и оружие

Израильские истребители F-35 отработали «уход» от С-400

ВВС Израиля, США и ряда европейских стран в рамках военных игр «Голубой флаг» отработали противодействие российским зенитно-ракетным системам С-400, пишет Breaking Defense.
Известия вчера в 21:12
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Известия вчера в 15:11
Политика

В Индии рассказали о превосходстве французского Rafale над Су-30МКИ

Известия вчера в 18:01
Общество

Список новогодних подарков маленькой девочки потряс ее отца

Список подарков, который составила 10-летняя девочка из Лос-Анжелеса, сильно удивил ее отца.
Газета.Ru вчера в 22:52
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru вчера в 05:29
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 15 ноября в 13:57
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал успехи дочери Лизы в изучении французского языка

На днях шоумен показал поклонникам успехи дочери в изучении французского языка в новом видео.
OAnews 00:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Даниил Квят
Российский автоспорт
Российский автогонщик, чемпион серии GP3, пилот Формулы-1.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Макс Ферстаппен
Потомственный нидерландский автогонщик. Пилот команды «Ред Булл Рейсинг» Формулы-1, победитель гонки Формула-3 Мастерс 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное