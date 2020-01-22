Общество
Газета.RuМаксим Акимов может возглавить «Почту России»
Бывший вице-премьер России Максим Акимов, который ранее курировал политику страны в области транспорта, связи и цифровых технологий, может занять пост генерального директора "Почты России". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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с чего всё началось
Как сообщал источник, близкий к региональным властям, ранее Акимов получил предложение возглавить Калужскую область, но не принял его. Представитель «Почты России» заявил, что у них нет информации о смене генерального директора.РБК02:26
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