Общество

Газета.RuГазета.RuМаксим Акимов может возглавить «Почту России»

Бывший вице-премьер России Максим Акимов, который ранее курировал политику страны в области транспорта, связи и цифровых технологий, может занять пост генерального директора "Почты России". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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с чего всё началось

Максиму Акимову предложили возглавить «Почту России»

Как сообщал источник, близкий к региональным властям, ранее Акимов получил предложение возглавить Калужскую область, но не принял его. Представитель «Почты России» заявил, что у них нет информации о смене генерального директора.
РБК02:26

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Вице-премьера отправят на «Почту России»

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Источник: бывший вице-премьер Акимов может возглавить «Почту России»

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РИА Новости04:10

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