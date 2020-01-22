Политика
Газета.RuМаксим Акимов может возглавить «Почту России»
Бывший вице-премьер России Максим Акимов, который ранее курировал политику страны в области транспорта, связи и цифровых технологий, может занять пост генерального директора "Почты России". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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с чего всё началось
РБК направил запрос представителю Акимова. И.о. вице-премьера получил предложение возглавить Калужскую область, рассказал РБК собеседник, близкий к региональным властям. Акимов не принял это предложение, говорит источник РБК в окружении чиновника.РБКвчера в 05:05
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Бывшего мэра Калуги Максима Акимова не будет в новом правительстве
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