Политика

Газета.RuГазета.RuМаксим Акимов может возглавить «Почту России»

Бывший вице-премьер России Максим Акимов, который ранее курировал политику страны в области транспорта, связи и цифровых технологий, может занять пост генерального директора "Почты России". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Вице-премьер Акимов не войдет в правительство Мишустина

РБК направил запрос представителю Акимова. И.о. вице-премьера получил предложение возглавить Калужскую область, рассказал РБК собеседник, близкий к региональным властям. Акимов не принял это предложение, говорит источник РБК в окружении чиновника.
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