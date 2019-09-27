Актер Максим Аверин отказался приносить извинения за дебош на борту самолета, следовавшего рейсом Барнаул – Москва. Соответствующее видео опубликовал телеканал РЕН ТВ. Отвечая на вопросы журналистов, актер заявил, что "ничего не случилось".

Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

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