Происшествия
РИА НовостиМаксим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
Актер Максим Аверин отказался приносить извинения за дебош на борту самолета, следовавшего рейсом Барнаул – Москва. Соответствующее видео опубликовал телеканал РЕН ТВ. Отвечая на вопросы журналистов, актер заявил, что "ничего не случилось".
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Опубликовано видео дебоша с актером Авериным: зачинщиком стал директор
Московский Комсомолецвчера в 11:49
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