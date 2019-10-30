Шоу-бизнес

Телеканал 360°Телеканал 360°Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Компания MALFA, которой руководит продюсер Максим Фадеев, прекратила сотрудничество с артистами лейбла. Исключений ни для кого сделано не было. Фадеев опубликовал запись официального заявления на канале MALFA на YouTube.
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Максим Фадеев
Композитор
Советский и российский композитор, музыкальный продюсер, автор-исполнитель, аранжировщик, режиссёр и актёр.
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