Шоу-бизнес

ИзвестияИзвестияЛейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла. Об этом он написал на своей странице в Instagram 30 октября.
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Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами своего лейбла

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Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
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Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
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Оргкомитет «Россия-2018» обвинили в рассмотрении возможности подкупа чиновников ФИФА.
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Максим Фадеев
Композитор
Советский и российский композитор, музыкальный продюсер, автор-исполнитель, аранжировщик, режиссёр и актёр.
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