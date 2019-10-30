Шоу-бизнес

BFM.ruBFM.ruМаксим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла

Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa. По его словам, он расторг соглашения со всеми артистами своего лейбла без исключения. Весь контент отдан теперь уже бывшим артистам компании в безвозмездное пользование.
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Максим Фадеев передал права на песни артистам своего лейбла

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Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами своего лейбла MALFA

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Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами своего лейбла

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Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
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Поддержавшим аспиранта МГУ Мифтахова студенткам грозит отчисление

Студентки 4 курса МГУ Фариза Дударова и Марина Ким, собиравшие поручительства в поддержку обвиненного в хулиганстве аспиранта МГУ Азата Мифтахова, уличены в попытке оформить академический отпуск по фальшивым медицинским справкам.
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"Международный опыт вооруженных конфликтов и войн в любом уголке планеты доказывает: на пути к окончанию войны надо пройти три главных этапа", - заявил президент Украины Владимир Зеленский на Форуме единства в Мариуполе, передает ТАСС.
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В Петербурге умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская

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Директор Физического института РАН задержан по подозрению в хищении

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Президент РФ Владимир Путин в среду прибыл в Будапешт, где состоятся его переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
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В детском саду в Ярославле воспитанники жестоко избили ребенка

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Моуриньо хочет возглавить «Арсенал»

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Украинский журналист Остап Дроздов в своем высказывании в эфире местного «Пятого канала» сравнил жителей Донбасса с животными.
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Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
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СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году

Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
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Назван актерский состав фильма «Астерикс и Обеликс: Шелковый путь»

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"В ближайшее время предлагается распространить этот опыт на другие регионы, поскольку это самый простой в декларировании налог на доходы, который не должен меняться", — сказал премьер.
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В Москве задержали нового фигуранта «московского дела»

В Москве задержали нового фигуранта «московского дела» – 32-летнего Павла Новикова.
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Максим Фадеев
Композитор
Советский и российский композитор, музыкальный продюсер, автор-исполнитель, аранжировщик, режиссёр и актёр.
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