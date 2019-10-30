Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa. По его словам, он расторг соглашения со всеми артистами своего лейбла без исключения. Весь контент отдан теперь уже бывшим артистам компании в безвозмездное пользование.

Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла

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