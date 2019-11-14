Общество

РБКРБКМаксим Галкин опроверг сообщения о запрете его выступлений

Российский телеведущий Максим Галкин опроверг сообщения о том, что ему запретили давать концерты после его заявления о цензуре на телевидении. Соответствующее видеообращение он разместил в своем Instagram.
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Владимир Винокур
Хороший артист, очень эрудированный человек. То, что он сказал, возможно, сказал в запале. Он же не думал, что его выступление записывают. Это провокация с какой-то стороны.
— Владимир Винокур, певецГазета.Ru вчера в 07:10

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