Хороший артист, очень эрудированный человек. То, что он сказал, возможно, сказал в запале. Он же не думал, что его выступление записывают. Это провокация с какой-то стороны.

Российский телеведущий Максим Галкин опроверг сообщения о том, что ему запретили давать концерты после его заявления о цензуре на телевидении. Соответствующее видеообращение он разместил в своем Instagram.

Максим Галкин опроверг сообщения о запрете его выступлений

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Происшествия Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки для следственных действий.

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Происшествия Генконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу.