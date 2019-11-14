Общество
РБКМаксим Галкин опроверг сообщения о запрете его выступлений
Российский телеведущий Максим Галкин опроверг сообщения о том, что ему запретили давать концерты после его заявления о цензуре на телевидении. Соответствующее видеообращение он разместил в своем Instagram.
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Хороший артист, очень эрудированный человек. То, что он сказал, возможно, сказал в запале. Он же не думал, что его выступление записывают. Это провокация с какой-то стороны.
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Директор Максима Галкина опровергла отмену выступлений артиста в России
Актуальные Новостивчера в 08:22
Галкин опроверг информацию об отмене своих концертов из-за цензуры
Национальная служба новостейвчера в 14:59
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