Политика
Pravda.RuГлава Пермского края Максим Решетников может стать вице-премьером
Глава Пермского края Максим Решетников может занять должность вице-премьера в новом правительстве во главе с Михаилом Мишустиным. Об этом сообщили сразу два источника Znak.com, близких к администрации президента РФ.
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Губернатору Пермского края прочат повышение до вице-премьера федерального правительства
Общая газета.RUвчера в 16:02
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