Новым руководителем Минэкономразвития может стать Максим Решетников, с 2017 года возглавляющий Пермский край, сообщили РБК два источника, близких к правительству. Его кандидатура обсуждалась, отметил собеседник, близкий к министерству.

с чего всё началось

Нынешний министр экономического развития Максим Орешкин не войдет в состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина. Об этом сообщил "РБК" со ссылкой на источники, близкие к кабмину.

Максим Орешкин не войдет в новый состав правительства РФ

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