Политика

Pravda.RuPravda.RuМаксим Орешкин не войдет в новый состав правительства РФ

Нынешний министр экономического развития Максим Орешкин не войдет в состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина. Об этом сообщил "РБК" со ссылкой на источники, близкие к кабмину.
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Максим Орешкин не войдет в новое правительство

Новым руководителем Минэкономразвития может стать Максим Решетников, с 2017 года возглавляющий Пермский край, сообщили РБК два источника, близких к правительству. Его кандидатура обсуждалась, отметил собеседник, близкий к министерству.
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