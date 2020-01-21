Политика
Pravda.RuМаксим Орешкин не войдет в новый состав правительства РФ
Нынешний министр экономического развития Максим Орешкин не войдет в состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина. Об этом сообщил "РБК" со ссылкой на источники, близкие к кабмину.
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с чего всё началось
Новым руководителем Минэкономразвития может стать Максим Решетников, с 2017 года возглавляющий Пермский край, сообщили РБК два источника, близких к правительству. Его кандидатура обсуждалась, отметил собеседник, близкий к министерству.РБК07:48
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Политика
Куратор цен на бензин при Медведеве покинет правительство
Исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Козак покинет правительство.
Политика
Глава комитета Думы по СМИ перейдет в новое правительство
Глава думского комитета по информполитике, член «Справедливой России» Леонид Левин переходит из Думы в правительство Михаила Мишустина, рассказали РБК два собеседника в правительстве и подтвердил источник, знакомый с решениями по формированию нового кабмина, а также знакомый Левина.
Происшествия
Влад Бахов знал, что скоро умрет
Общество
В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов
На сайте "Анжи Арена" сообщается, что спорткомплекс является одной из достопримечательностей республики, а открывшийся в июне прошлого года бассейн - самый большой плавательный центр на Северном Кавказе.
Футбол
Кокорин продолжит карьеру в «Сочи»
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Общество
В Госдуме предложили запретить работу коллекторов
Ранее, в декабре, в Госдуме предлагали ввести уголовную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность.
Политика
Россия и Израиль обсудили помилование осужденной за гашиш девушки
Россия и Израиль обсудили вероятное помилование осужденной за контрабанду гашиша еврейской девушки Наамы Иссахар.
Политика
Комитет Госдумы рекомендовал принять проект о поправке к Конституции
Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении президентский законопроект о поправке к Конституции России.
Общество
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Политика
В сенате США начинается суд по делу об импичменте Дональда Трампа
Во вторник, 21 января, в сенате США начинаются слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа.
Происшествия
При пожаре в Томской области погибли 11 человек
Одиннадцать человек погибли при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Хоккей
Российские хоккеисты вышли в финал юношеских ОИ, разгромив финнов
Сборная России по хоккею нанесла поражение команде Финляндии и пробилась в финал турнира юношеских Олимпийских игр в швейцарской Лозанне.
Космос
Россия может помочь Туркменистану подготовить первого космонавта
Если Туркменистан захочет отправить в космос первого в своей независимой истории космонавта, Россия поможет его подготовить, заявил сегодня в туркменской столице вице-президент Российской академии космонавтики имени Циолковского, летчик-космонавт, Герой России Юрий Батурин.
Хоккей
«Трактор» не смог одолеть новосибирскую «Сибирь»
Сегодня, 21 января, в Новосибирске, после небольшого перерыва, связанного с проведением Матча Звёзд, состоялся матч КХЛ между командами «Сибирь» и «Трактор».
Общество
Уже весной начнутся выплаты маткапитала за первого ребёнка
Напомню, по новым правилам за рождение первого ребёнка семьи будут получать 466 тысяч рублей, за второго - еще 150.
Политика
Путин встретился с Чайкой и Красновым
Российский лидер Владимир Путин проводит встречу с генпрокурором России Юрием Чайкой и замглавы СК Игорем Красновым, который был предложен на должность генерального прокурора.
Наука
Ученые нашли новую причину инфаркта
Исследование охватило почти шесть тысяч человек, переживших инфаркт с 2005 по 2015 год.
Футбол
Сетьен: возможно, «Барселоне» удастся вернуть Иньесту
Иньеста является воспитанником «Барселоны» и защищал цвета клуба на протяжении большей части карьеры – с 2002 по 2018 год.
Игры
На Reddit показали 6 секунд геймплея Godfal
На интернет-ресурсе Reddit показали шесть секунд геймплея Godfall из ещё неопубликованного трейлера лутер-слэшера.
Армия и оружие
В Донецке застрелили офицера спецназа ДНР
Известно, что офицер был застрелен в Донецке вечером 20 января.
Общество
Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума
Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
Шоу-бизнес
Бузова побила рекорд по числу подписчиков в Instagram
Ольга Бузова стала рекордсменкой по числу подписчиков в Instagram.
Наука
Жир на животе увеличивает риск повторного сердечного приступа
Происшествия
Замглавы Генштаба Арсланова обвинили в хищении 6,7 млрд руб
Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинение в двух эпизодах мошенничества на общую сумму почти 6,7 млрд руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела, оглашенные в ходе рассмотрения жалобы на арест имущества генерала суде.
Общество
Скабеева прокомментировала идею Володина наказать Водонаеву штрафом
Ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева предположила, что в ближайшее время в Instagram-аккаунте Алены Водонаевой появится больше рекламы, доходы от которой покроют штраф за оскорбление россиян.
Политика
Михаил Мишустин представит президенту новый состав правительства
Во вторник, 21 января в конце рабочего дня, премьер-министр России Михаил Мишустин намерен представить президенту страны Владимиру Путину новый состав правительства.
Финансы
Курсы валют на сегодня, 20 января 2020 года
Курсы валют сегодня 20 января 2020 ЦБ РФ таковы: Европейская валюта Курс доллара на сегодня, 20.01.2020 по данным Центробанка установлен на уровне 61.53 рублей за 1 USD.
Здоровье
Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян
Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Министерства здравоохранения Сергей Краевой.