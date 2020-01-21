Политика
Южный ФедеральныйМаксим Орешкин не войдет в состав нового правительства
Максим Орешкин, и.о. министра экономического развития России не войдет в состав нового правительства. На его место предложена кандидатура губернатора Пермского края Михаила Решетникова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Минэкономразвития.
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с чего всё началось
Новым руководителем Минэкономразвития может стать Максим Решетников, с 2017 года возглавляющий Пермский край, сообщили РБК два источника, близких к правительству. Его кандидатура обсуждалась, отметил собеседник, близкий к министерству.РБК07:48
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Политика
Министром здравоохранения назначен глава Росздравнадзора
Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, следует из указа президента России Владимира Путина.
Спорт
Министр спорта Колобков не войдет в новое правительство
«Колобкова в новом правительстве не будет», — говорит источник в аппарате правительства.
Общество
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За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Политика
Объявлен состав нового правительства России
Путин поблагодарил Медведева за работу и поручил уходящему правительству исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина.
Фигурное катание
Опубликовано расписание чемпионата Европы по фигурному катанию
Политика
Мишустин анонсировал первое заседание правительства 21 января
Новый глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил Путину, что назначено первое заседание обновленного Кабмина.
Происшествия
При пожаре в Томской области погибли 11 человек
Одиннадцать человек погибли при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Общество
Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова
Армия и оружие
Российские радары засекли «невидимые» F-35 над Ираном
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Общество
Госдума собирается запретить банкам брать комиссию за платежи по ЖКХ
Депутаты Госдумы РФ до конца февраля нынешнего года внесут законопроект, согласно которому может быть отменена банковская комиссия при платеже за услуги ЖКХ.
Игры
В Сети нашли старую игру о «Ведьмаке» про молодость Геральта
Политика
Воронежского экс-губернатора Гордеева не пригласили в правительство РФ
Бывший губернатор Воронежской области и вице-премьер предыдущего состава правительства РФ Алексей Гордеев не получил места в новом кабмине.
Авто
Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage
Компания Honda начала продажи нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре прошлого года.
Энергетика
Экспорт нефтепродуктов из Белоруссии возобновлен
Агентство напоминает, что экспорт нефтепродуктов из Белоруссии приостанавливался для того, чтобы гарантировать обеспечение потребностей внутреннего рынка страны в полном объеме.
Энергетика
Беларусь начала закупать норвежскую нефть
С Россией договориться не получилось. Белоруссия закупила 80 тысяч тонн нефти в Норвегии. Об этом сообщает агентство «БЕЛТА».
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Кино
Дмитрию Харатьяну исполнилось 60 лет
Секс-символу советского кино исполнилось 60 лет. Артист получает поздравления от своих коллег и поклонников.
Происшествия
Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль
В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
Политика
Зеленский пообещал уволить Виталия Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал уволить Виталия Кличко, который занимает пост мэра Киева.
Общество
Принц Гарри отправился в Канаду к жене и сыну
Британский принц Гарри покинул Соединенное Королевство и отправился в Канаду, где его ждут жена Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Армия и оружие
В Багдаде обстрелян ракетами район посольства США
Три ракеты упали недалеко от посольства США, что находится в "зеленой зоне" Багдада. Об этом сообщили местные СМИ Ирака.
Общество
Учителей предложили обязать хранить педагогическую тайну
В России предложили ввести понятие педагогической тайны и обязать учителей и воспитателей хранить диагнозы и особенности развития детей в секрете.
Общество
Опубликовано видео выступления Греты Тунберг в Давосе
Ничего сделано не было! — с этих слов начала свое выступление 17-летняя экоактивистка Грета Тунберг на открытии экономического форума в Давосе.
Армия и оружие
Главком ВМФ РФ рассказал об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Один из фрегатов станет первым кораблем Военно-морского флота России, который будет вооружен новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон».