Политика

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйМаксим Орешкин не войдет в состав нового правительства

Максим Орешкин, и.о. министра экономического развития России не войдет в состав нового правительства. На его место предложена кандидатура губернатора Пермского края Михаила Решетникова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Минэкономразвития.
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Максим Орешкин не войдет в новое правительство

Новым руководителем Минэкономразвития может стать Максим Решетников, с 2017 года возглавляющий Пермский край, сообщили РБК два источника, близких к правительству. Его кандидатура обсуждалась, отметил собеседник, близкий к министерству.
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Максим Орешкин не войдет в новое правительство

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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 13:32, Ашберн
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Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, следует из указа президента России Владимира Путина.
Коммерсантъ 13:21
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Министр спорта Колобков не войдет в новое правительство

«Колобкова в новом правительстве не будет», — говорит источник в аппарате правительства.
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За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Газета.Ru 10:25
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Опубликовано расписание чемпионата Европы по фигурному катанию

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РИА Новости вчера в 22:19
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48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
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Российские радары засекли «невидимые» F-35 над Ираном

Радиолокационная станция (РЛС) загоризонтного обнаружения типа «Контейнер» с большой долей вероятности засекла и отслеживала полеты американских истребителей F-35 вдоль границ Ирана в момент крушения самолета «Международных авиалиний Украины».
Lenta.ru вчера в 14:22
Общество

Госдума собирается запретить банкам брать комиссию за платежи по ЖКХ

Депутаты Госдумы РФ до конца февраля нынешнего года внесут законопроект, согласно которому может быть отменена банковская комиссия при платеже за услуги ЖКХ.
Свободная Пресса 19 января в 20:56
Игры

В Сети нашли старую игру о «Ведьмаке» про молодость Геральта

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Политика

Воронежского экс-губернатора Гордеева не пригласили в правительство РФ

Бывший губернатор Воронежской области и вице-премьер предыдущего состава правительства РФ Алексей Гордеев не получил места в новом кабмине.
Обозреватель Врн 12:51
Авто

Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage

Компания Honda начала продажи нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре прошлого года.
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Экспорт нефтепродуктов из Белоруссии возобновлен

Агентство напоминает, что экспорт нефтепродуктов из Белоруссии приостанавливался для того, чтобы гарантировать обеспечение потребностей внутреннего рынка страны в полном объеме.
DP.RU 10:27
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Беларусь начала закупать норвежскую нефть

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Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Известия 11:17
Армия и оружие

В Донецке убит замкомандира полка МВД ДНР по прозвищу Грин

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Секс-символу советского кино исполнилось 60 лет. Артист получает поздравления от своих коллег и поклонников.
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Происшествия

Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль

В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
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Политика

Зеленский пообещал уволить Виталия Кличко

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал уволить Виталия Кличко, который занимает пост мэра Киева.
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Принц Гарри отправился в Канаду к жене и сыну

Британский принц Гарри покинул Соединенное Королевство и отправился в Канаду, где его ждут жена Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
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Домашняя кошка в Архангельске два дня продержала хозяйку на кухне

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Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

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Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена

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Армия и оружие

В Багдаде обстрелян ракетами район посольства США

Три ракеты упали недалеко от посольства США, что находится в "зеленой зоне" Багдада. Об этом сообщили местные СМИ Ирака.
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Учителей предложили обязать хранить педагогическую тайну

В России предложили ввести понятие педагогической тайны и обязать учителей и воспитателей хранить диагнозы и особенности развития детей в секрете.
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В России предложили независимую от США систему полёта на Луну

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Опубликовано видео выступления Греты Тунберг в Давосе

Ничего сделано не было! — с этих слов начала свое выступление 17-летняя экоактивистка Грета Тунберг на открытии экономического форума в Давосе.
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Главком ВМФ РФ рассказал об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»

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