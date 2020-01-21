Новым руководителем Минэкономразвития может стать Максим Решетников, с 2017 года возглавляющий Пермский край, сообщили РБК два источника, близких к правительству. Его кандидатура обсуждалась, отметил собеседник, близкий к министерству.

с чего всё началось

Максим Орешкин, и.о. министра экономического развития России не войдет в состав нового правительства. На его место предложена кандидатура губернатора Пермского края Михаила Решетникова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Минэкономразвития.

Максим Орешкин не войдет в состав нового правительства

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