Экономика

Вести.ФинансВести.ФинансОрешкин предложил наказывать банки за рост закредитованности россиян

Российские банки должны нести ответственность за уровень закредитованности населения, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.
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с чего всё началось

МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц, заявил Орешкин

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Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 08:26, Вашингтон
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