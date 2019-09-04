с чего всё началось

Единоборства Нурмагомедову предстоит похудеть до взвешивания перед боем с Порье Чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову предстоит похудеть на 6 кг до официальной церемонии взвешивания перед поединком с американским спортсменом Дастином Порье.

Экономика Задорнов: ставка ипотеки к концу 2020 года может опуститься ниже 9% Средняя ипотечная ставка в России к концу текущего года опустится ниже 10%, а к концу следующего года есть шанс, что она будет уже ниже 9%, заявил глава группы "Открытие" Михаил Задорнов в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.

Политика В Болгарии сочли безумной позицию МИД о роли СССР во Второй мировой Ранее в МИД Болгарии призвали Россию отказаться от термина "освобождение" в контексте борьбы СССР с нацизмом в годы Второй мировой войны.

Происшествия Российское посольство заявило о множестве странностей в деле Скрипалей Посольство РФ в Великобритании находит все больше странностей и несовпадений в расследовании по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей и призывает официальный Лондон ответить на вопросы, ранее поставленные российской стороной, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь российской дипмиссии.

Политика В Госдуме пригрозили лишить Deutsche Welle аккредитации в России Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России Василий Пискарев будет настаивать на участии представителей Deutsche Welle, передает «Интерфакс».

Политика Украинский кабмин одобрил увольнение Кличко и Супрун Кабинет министров Украины одобрил увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) и Ульяны Супрун с должности первого заместителя министра здравоохранения.

Общество В Роскачестве рассказали о правильном выборе красной икры и рыбы При выборе хорошей рыбы и свежей красной икры надо оценивать внешний вид и запах продуктов.

Интернет «ВКонтакте» заявила, что Павел Дуров не был создателем базы данных ее пользователей Согласно изложенной в ходатайстве информации, которую приводит РБК, «ВКонтакте» считает Рогозова, а не Павла Дурова, создателем пользовательской базы данных соцсети.

Экономика Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.

Происшествия Названы вероятные причины крушения Су-25 на Ставрополье Следствие рассматривает ошибку пилотов и отказ техники в качестве основных причин крушения учебно-боевого штурмовика Су-25УБ на Ставрополье, сообщил источник в военных кругах.

Происшествия Въехавший в толпу на Урале экс-полицейский получил девять лет колонии На Урале суд приговорил бывшего полицейского Дмитрия Курницкого, который въехал в 2018 году в толпу на внедорожнике, к девяти годам строгого режима.

Экономика Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.

Политика Лукашенко анонсировал скорый визит Патрушева в Белоруссию Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшее время ожидается визит в республику секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

Происшествия Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии В Тверском суде Москвы прокурор попросил приговорить Кирилла Жукова, который обвиняется в применении насилия к полицейским, к четырем годам и пяти месяцам исправительной колонии общего режима.

Шоу-бизнес Ханна рассекретила имя дочери спустя год 3 сентября звездные родители отметили первый день рождения дочери, а 4 сентября, наконец, официально рассекретили имя. — лаконично подписала снимок с дочерью Ханна.

Авто Isuzu хочет организовать производство пикапов в РФ Японский автоконцерн Isuzu хочет организовать производство своих пикапов в России после 2023 года.

Общество Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.

Политика Глава Гонконга отозвала вызвавший протесты законопроект об экстрадиции Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта об экстрадиции, который вызвал массовые беспорядки.

Политика Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом Российский лидер Владимир Путин назвал придурками тех, кто утверждал, что Дальний Восток является балластом, требующем денег.

Политика Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования» Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.

Кино Безруков предложил «брать мзду» за прокат западных фильмов в России Народный артист РФ Сергей Безруков предложил брать сбор за прокат западных фильмов на российских экранах.

Политика Президент России прибыл в Монголию Президент Российской Федерации Владимир Путин с официальным визитом прибыл в Монголию.