Экономика
Вести.ФинансОрешкин предложил наказывать банки за рост закредитованности россиян
Российские банки должны нести ответственность за уровень закредитованности населения, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости.РИА Новости02:50
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Хоккей
Овечкин: Кто-то говорил, что поедет на ОИ-2018, а потом голову спрятали в кусты
Нападающий сборной России и «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал, почему не поехал на Олимпийские игры 2018 года.
Нева Спорт 07:54
Единоборства
Нурмагомедову предстоит похудеть до взвешивания перед боем с Порье
Чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову предстоит похудеть на 6 кг до официальной церемонии взвешивания перед поединком с американским спортсменом Дастином Порье.
Известия 06:39
Экономика
Задорнов: ставка ипотеки к концу 2020 года может опуститься ниже 9%
Средняя ипотечная ставка в России к концу текущего года опустится ниже 10%, а к концу следующего года есть шанс, что она будет уже ниже 9%, заявил глава группы "Открытие" Михаил Задорнов в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.
РИА Новости 07:32
Политика
В Болгарии сочли безумной позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Ранее в МИД Болгарии призвали Россию отказаться от термина "освобождение" в контексте борьбы СССР с нацизмом в годы Второй мировой войны.
РИА Новости 08:21
Происшествия
Российское посольство заявило о множестве странностей в деле Скрипалей
Посольство РФ в Великобритании находит все больше странностей и несовпадений в расследовании по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей и призывает официальный Лондон ответить на вопросы, ранее поставленные российской стороной, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь российской дипмиссии.
РИА Новости 07:04
Политика
В Госдуме пригрозили лишить Deutsche Welle аккредитации в России
Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России Василий Пискарев будет настаивать на участии представителей Deutsche Welle, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:48
Политика
Украинский кабмин одобрил увольнение Кличко и Супрун
Кабинет министров Украины одобрил увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) и Ульяны Супрун с должности первого заместителя министра здравоохранения.
RT на русском 08:15
Общество
В Роскачестве рассказали о правильном выборе красной икры и рыбы
При выборе хорошей рыбы и свежей красной икры надо оценивать внешний вид и запах продуктов.
Известия 07:24
Интернет
«ВКонтакте» заявила, что Павел Дуров не был создателем базы данных ее пользователей
Согласно изложенной в ходатайстве информации, которую приводит РБК, «ВКонтакте» считает Рогозова, а не Павла Дурова, создателем пользовательской базы данных соцсети.
АБН 07:44
Общество
Омбудсмен обратился в прокуратуру из-за выселения онкобольного жителя Сочи на улицу
ТАСС 08:14
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Происшествия
Названы вероятные причины крушения Су-25 на Ставрополье
Следствие рассматривает ошибку пилотов и отказ техники в качестве основных причин крушения учебно-боевого штурмовика Су-25УБ на Ставрополье, сообщил источник в военных кругах.
Взгляд.ру 07:45
Политика
Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
Газета.Ru вчера в 07:59
Происшествия
Въехавший в толпу на Урале экс-полицейский получил девять лет колонии
На Урале суд приговорил бывшего полицейского Дмитрия Курницкого, который въехал в 2018 году в толпу на внедорожнике, к девяти годам строгого режима.
Газета.Ru 08:11
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Политика
Лукашенко анонсировал скорый визит Патрушева в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшее время ожидается визит в республику секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.
РИА Новости 08:18
Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
В Тверском суде Москвы прокурор попросил приговорить Кирилла Жукова, который обвиняется в применении насилия к полицейским, к четырем годам и пяти месяцам исправительной колонии общего режима.
Коммерсантъ вчера в 14:44
Шоу-бизнес
Ханна рассекретила имя дочери спустя год
3 сентября звездные родители отметили первый день рождения дочери, а 4 сентября, наконец, официально рассекретили имя. — лаконично подписала снимок с дочерью Ханна.
WMJ.ru 05:01
Авто
Isuzu хочет организовать производство пикапов в РФ
Японский автоконцерн Isuzu хочет организовать производство своих пикапов в России после 2023 года.
Автоновости дня 01:50
Общество
Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом
Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
REGNUM 00:20
Происшествия
СК возбудил дело после гибели пятилетней россиянки в бассейне в Турции
RT на русском 06:51
Политика
Глава Гонконга отозвала вызвавший протесты законопроект об экстрадиции
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта об экстрадиции, который вызвал массовые беспорядки.
Известия 06:07
Политика
Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом
Российский лидер Владимир Путин назвал придурками тех, кто утверждал, что Дальний Восток является балластом, требующем денег.
Газета.Ru 06:53
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости вчера в 08:16
Гаджеты
Анонсирован стандарт USB 4.0
Игромания.ру 05:44
Политика
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
РИА Новости вчера в 04:44
Кино
Безруков предложил «брать мзду» за прокат западных фильмов в России
Народный артист РФ Сергей Безруков предложил брать сбор за прокат западных фильмов на российских экранах.
ТАСС 06:43
Политика
Президент России прибыл в Монголию
Президент Российской Федерации Владимир Путин с официальным визитом прибыл в Монголию.
ПолитРоссия 02 сентября в 13:44
Транспорт
Собянин открыл участок связки между Калужским и Варшавским шоссе
Мэр Сергей Собянин сегодня открыл движение по первому участку перспективной трассы - от Калужки до деревни Яковлево.
Российская газета 05:52