Как отметил Максим Решетников, необходимый импульс развитию республики должна придать программа социально-экономического развития Мордовии, которую Минэкономразвития России разрабатывает совместно с регионом.
В рамках программы в Мордовии планируется создать промышленный парк, компенсировать затраты на инфраструктуру для инвесторов, докапитализировать инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.
Запрещенная в России террористическая организация Аль-каида, может вновь развернуть бурную деятельность на территории Афганистана, власть в котором захватила друга террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации, Талибан.