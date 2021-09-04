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Максим Решетников и Артём Здунов встретились с предпринимателями Мордовии

Министр экономического развития России Максим Решетников в рамках рабочего визита в Мордовию обсудил социально-экономическое развитие региона с Врио Главы республики Артемом Здуновым.
Известия Мордовии
Как отметил Максим Решетников, необходимый импульс развитию республики должна придать программа социально-экономического развития Мордовии, которую Минэкономразвития России разрабатывает совместно с регионом.
Известия Мордовии
В рамках программы в Мордовии планируется создать промышленный парк, компенсировать затраты на инфраструктуру для инвесторов, докапитализировать инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.
Известия Мордовии
Всего в программу предлагается включить 70 мероприятий с объемом финансирования из федерального бюджета 5 млрд рублей на 5 лет.
МордовМедиа

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