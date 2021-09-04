Как отметил Максим Решетников, необходимый импульс развитию республики должна придать программа социально-экономического развития Мордовии, которую Минэкономразвития России разрабатывает совместно с регионом.
Сотрудники Госавтоинспекции могут оштрафовать водителя на 500 руб. за установку в автомобиль дополнительных динамиков и усилителей звука, если они не будут соответствовать положениям по допуску машины к эксплуатации, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.
Состояние здоровья людей, привитых мРНК-вакцинами против COVID-19 (Pfizer, Moderna) в течение 21 дня после дозы 1 или 2, сравнивали с другими вакцинированными, у которых в те же календарные даты шел 22–42-й день после дозы 1 или 2, а также с невакцинированными.
Экс-депутат Рады Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ" заявил, что европейские страны боятся остановки транзита газа через Украину, и раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель за поддержку российского газопровода "Северный поток — 2".
В музее-заповеднике «Царицыно» готовятся к масштабной выставке-фестивалю, посвященной театру времен Екатерины Великой, в Биологическом музее рассказывают о влиянии моллюсков на культуру и искусство, «Мультимедиа-арт-музей» открывает сразу семь новых экспозиций, а в музее «Садовое кольцо» предлагают заглянуть в Москву начала ХХ века в формате 3D.