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Максим Решетников и Артём Здунов встретились с предпринимателями Мордовии

Министр экономического развития России Максим Решетников в рамках рабочего визита в Мордовию обсудил социально-экономическое развитие региона с Врио Главы республики Артемом Здуновым.
Известия Мордовии
Выгодное географическое положение можно использовать в продвижении туристической сферы.Кроме того, сейчас на стадии доработки индивидуальная программа социально-экономического развития.
ГТРК Мордовия
Как отметил Максим Решетников, необходимый импульс развитию республики должна придать программа социально-экономического развития Мордовии, которую Минэкономразвития России разрабатывает совместно с регионом.
Известия Мордовии
Всего в программу предлагается включить 70 мероприятий с объемом финансирования из федерального бюджета 5 млрд. рублей на 5 лет.
Известия Мордовии

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Максим Решетников отметил: Мордовия обладает большим потенциалом развития промышленности и инновационного производства
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