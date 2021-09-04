МРНК вакцины не связаны с серьезными осложнениями, показали медицинские записи 6,2 млн человек

Состояние здоровья людей, привитых мРНК-вакцинами против COVID-19 (Pfizer, Moderna) в течение 21 дня после дозы 1 или 2, сравнивали с другими вакцинированными, у которых в те же календарные даты шел 22–42-й день после дозы 1 или 2, а также с невакцинированными.