Политика
ТК ЗвездаМаксим Решетников назначен министром экономического развития
Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении министров. Министром экономического развития стал губернатор Пермского края Максим Решетников. Он сменил на посту Минэкономразвития Максима Орешкина.
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Максим Решетников сменил Орешкина на посту министра экономического развития
Московский Комсомолец12:23
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