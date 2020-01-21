Политика

ТК ЗвездаТК ЗвездаМаксим Решетников назначен министром экономического развития

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении министров. Министром экономического развития стал губернатор Пермского края Максим Решетников. Он сменил на посту Минэкономразвития Максима Орешкина.
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Министром экономики назначен губернатор Пермского края

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