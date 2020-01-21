Политика

REGNUMREGNUMМинистром экономического развития России назначен Максим Решетников

Бывший глава Пермского края Максим Решетников назначен на пост министра экономического развития Российской Федерации. Соответствующий указ подписан сегодня, 21 января, президентом России Владимиром Путиным. Напомним, ранее главой Минэкономразвития был Максим Орешкин.
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Путин назначил нового министра экономического развития России

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Новым главой Минэкономразвития стал Максим Решетников

Российская газета12:44

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ТАСС13:25

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Znak.com07:19

Глава Пермского края Максим Решетников может стать вице-премьером

Pravda.Ruвчера в 08:05
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Вторичный рынок смартфонов растет быстрее первичного

Рост вторичного рынка поддерживают в том числе программы trade-in, в рамках которых ретейлеры принимают у пользователей старые устройства в обмен на скидку на новые, говорят собеседники издания.
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Сын Собчак заявил, что хочет всегда жить на Мальдивах

Сын журналистки и телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, трехлетний Платон после отдыха с мамой на Мальдивах заявил, что больше не хочет жить в Москве.
Gazeta.SPb вчера в 14:50
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Адвокаты Винника подали жалобу на Грецию в ООН

Защита россиянина Александра Винника, содержащегося в тюрьме Греции, подала жалобу в ООН в связи с нарушениями его прав и пытками.
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В России сформировано новое правительство

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В США зафиксирован первый случай заболевания новым типом коронавируса

По данным газета, положительные результаты анализов на наличие нового коронавируса были получены в минувшие выходные.
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Политика

Трамп задумал ограничить выдачу виз гражданам Белоруссии и Киргизии

Президент США Дональд Трамп задумал ограничить выдачу американских виз гражданам еще семи стран, в том числе Белоруссии и Киргизии.
Lenta.ru 16:46
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК 00:23
Политика

Мединский после отставки перейдет на работу в Кремль

РБК 13:59
Футбол

Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»

Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.
Вести.Ru 10:55
Хоккей

«Нефтехимик» расторг контракт со Степаном Захарчуком

После изучения дополнительной информации о ДТП с участием хоккеиста Степана Захарчука клуб принял решение о расторжении контракта с хоккеистом, — сообщается на официальном сайте команды.
News.ru 03:23
Политика

Трамп призвал страны Европы добиваться энергобезопасности

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европы должны добиваться энергетической безопасности, а Вашингтон готов помочь им в этом вопросе.
RT на русском 12:47
Происшествия

Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль

В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
REGNUM 08:34
Происшествия

Домашняя кошка в Архангельске два дня продержала хозяйку на кухне

Известия 09:44
Общество

Грета Тунберг обвиняет СМИ в замалчивании климатических проблем

Девушка заявила, что мировые СМИ осознанно игнорируют климатические изменения из-за выбросов углекислого газа в атмосфера.
Aobe.ru 07:33
Спорт

Ватерполисты сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Мужская сборная России по водному поло нанесла поражение команде Грузии в матче 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в Будапеште.
Матч ТВ вчера в 12:39
Футбол

«Арсенал» может подписать защитника «Шахтера» Матвиенко

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко привлек внимание еще одного английского клуба.
Бомбардир.ру 16:21
Происшествия

В отеле Перми из-за прорыва трубы погибли пять человек

В результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми погибли четыре человека, еще трое госпитализированы с ожогами.
BFM.ru 19 января в 22:57
Общество

Глава Amazon вновь возглавил список богатейших людей мира

Основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос вновь занял первое место в списке самых богатых людей мира после того, как в пятницу был «свергнут» генеральным директором французской группы компаний LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернаром Арно.
Известия 13:30
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru вчера в 05:44
Экономика

Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»

Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
Газета.Ru вчера в 11:50
Хоккей

Лидеры «Чикаго» Кит и Тэйвз подрались на тренировке

Игроки клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» Данкан Кит и Джонатан Тэйвз подрались на тренировке, сообщают североамериканские журналисты.
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Футбол

«Рубин» выиграл первый матч под руководством Слуцкого

БИЗНЕС Online 09:08
Происшествия

Боец MMA Александр Емельяненко задержан за пьяное хулиганство в Анапе

Анапский городской суд арестовал на семь суток бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко, который в нетрезвом виде буянил на базе отдыха «Спорт» в пригороде Анапы, сообщил источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 14:54
Футбол

«Арсенал» дважды отыгрался в меньшинстве в лондонском дерби с «Челси»

«Челси» сыграл вничью с «Арсеналом» в лондонском дерби в рамках 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru 17:09
Общество

Принц Гарри улетел к Меган Маркл в Канаду

Принц Гарри покинул Великобританию, улетев в Канаду к своей семье, жене Меган Маркл и их восьмимесячному сыну Арчи.
МИР 24 вчера в 22:55
Армия и оружие

Военные модернизируют систему ПРО Москвы

Газета.Ru 16:40
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Учёный из США первым разработал концепцию путешествий во времени

ToDay News Ufa 00:57
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Госпиталь свердловской полиции прошел проверку МВД России

Госпиталь свердловской полиции прошел проверку МВД России Полковник Столярова обещала оказать материально-техническую помощь медучреждению.
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Политика

Ну вот и назван состав нового Правительства.

Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
ИА Клерк.Ру 14:25
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
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