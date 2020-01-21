Бывший глава Пермского края Максим Решетников назначен на пост министра экономического развития Российской Федерации. Соответствующий указ подписан сегодня, 21 января, президентом России Владимиром Путиным. Напомним, ранее главой Минэкономразвития был Максим Орешкин.

Экономика Вторичный рынок смартфонов растет быстрее первичного Рост вторичного рынка поддерживают в том числе программы trade-in, в рамках которых ретейлеры принимают у пользователей старые устройства в обмен на скидку на новые, говорят собеседники издания.

Шоу-бизнес Сын Собчак заявил, что хочет всегда жить на Мальдивах Сын журналистки и телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, трехлетний Платон после отдыха с мамой на Мальдивах заявил, что больше не хочет жить в Москве.

Общество Адвокаты Винника подали жалобу на Грецию в ООН Защита россиянина Александра Винника, содержащегося в тюрьме Греции, подала жалобу в ООН в связи с нарушениями его прав и пытками.

Политика В России сформировано новое правительство Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС.

Общество Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.

Футбол Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита» Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.

Хоккей «Нефтехимик» расторг контракт со Степаном Захарчуком После изучения дополнительной информации о ДТП с участием хоккеиста Степана Захарчука клуб принял решение о расторжении контракта с хоккеистом, — сообщается на официальном сайте команды.

Политика Трамп призвал страны Европы добиваться энергобезопасности Президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европы должны добиваться энергетической безопасности, а Вашингтон готов помочь им в этом вопросе.

Спорт Ватерполисты сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы Мужская сборная России по водному поло нанесла поражение команде Грузии в матче 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в Будапеште.

Общество Глава Amazon вновь возглавил список богатейших людей мира Основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос вновь занял первое место в списке самых богатых людей мира после того, как в пятницу был «свергнут» генеральным директором французской группы компаний LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернаром Арно.