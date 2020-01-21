Политика

МоссоветМоссоветМаксим Решетников стал министром экономического развития РФ

Президент России Владимира Путин своим указом назначил Максима Решетникова министром экономического развития Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Пермского края по собственному желанию.
Читать в источнике
Комментировать72

Подробнее о событии

Что известно о новом министре экономического развития

ТАСС13:25

Назначены новые главы Минэкономразвития и Минтруда

Газета.Ru12:30

Появились новые подробности назначений в правительство России

Lenta.ru07:34

Что будет с Пермским краем после назначения Решетникова министром?

URA.Ru14:42

Максим Решетников сменил Орешкина на посту министра экономического развития

Московский Комсомолец12:23

Максим Орешкин не войдет в новое правительство

РБК07:48

Министром экономики назначен губернатор Пермского края

Коммерсантъ12:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 19:38, Ашберн
Экономика

Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»

Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
Газета.Ru вчера в 11:50
Политика

Кабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля

Финансово-экономический блок в новом правительстве Михаила Мишустина претерпел радикальные изменения, и главное из них — назначение на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова, более шести лет занимавшего пост помощника президента по экономике.
РБК 18:50
Общество

Доступ к сайтам госуслуг и органов власти станет бесплатным с 1 марта

Говоря о проекте "Доступный интернет", глава государства уточнил, что необходимо обеспечить бесплатный доступ к социально-значимым интернет-ресурсам по всей стране.
Российская газета 06:52
Политика

Соловьев назвал новый состав правительства РФ профессиональным

Телеведущий Владимир Соловьев считает удивительным и профессиональным состав нового правительства России.
iReactor 17:38
Общество

Российский олигарх сравнил реформы Трампа и политику Центробанка РФ

Речь президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе говорит о превосходстве его политики над деятельностью российского Центробанка.
REGNUM 19:00
Хоккей

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко стал вице-премьером правительства

Чернышенко стал президентом КХЛ в ноябре 2014 года, сменив на этом посту нынешнего генерального директора футбольного клуба «Зенит» Александра Медведева.
РБК 12:52
Общество

Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова

Интерфакс 13:20
Кино

Стали известны обладатели премии Гильдии киноактеров США

Стали известны обладатели премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Awards) 2020 года.
Lenta.ru 19 января в 23:49
Футбол

«Оренбург» уступил софийской «Славии» в контрольном матче

Футболисты "Оренбурга" уступили софийской "Славии" в контрольном матче на тренировочном сборе в турецком Белеке.
РИА Новости 10:31
Экономика

Депутат прокомментировал рост банкротств российских застройщиков

Банкротство проблемных российских застройщиков не несет угрозы рынку жилищного строительства, а является способом восстановить права обманутых дольщиков, заявил РИА Недвижимость депутат Госдумы, руководитель рабочей группы "Единой России" по защите прав дольщиков Александр Якубовский.
РИА Новости 05:30
Общество

За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Lenta.ru 18:49
Авто

АвтоВАЗ завершил продажи Lada 4x4 Black Edition

Цены на внедорожник с новым салоном начинаются от 553900 рублей за трехдверную версию.
Автоновости дня 19 января в 04:00
Гаджеты

Вышло финальное обновление ОС Windows 7

Американская компания Microsoft сообщила в своем блоге, что выпустила финальное обновление для легендарной операционной системы Windows 7. Это обновление безопасности ОС KB4534314 и ежемесячный пакет исправлений KB4534310.
RuNews24.ru вчера в 07:13
Армия и оружие

В Минобороны рассказали, какое время нужно на защиту Москвы от ракет

Чтобы защитить российскую столицу от ракетного удара, потребуется несколько десятков минут.
Российская газета 16:50
Политика

Новое правительство России сформировано

21 января Президент России Владимир Путин подписал указы о структуре Правительства страны и о назначениях.
Иркутск Сегодня 17:00
Политика

В Ливане сформировали новое правительство

В Ливане премьер-министр Хасан Диаб сформировал новое правительство.
РБК 19:14
Кино

На майские каникулы россиян оставят без голливудского кино

Самые известные случаи переноса голливудского кино связаны с майскими каникулами – и. о. министра уверен, что в День Победы кинотеатры должны показывать только российское кино.
Ведомости 11:27
Общество

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков

Коммерсантъ вчера в 14:20
Общество

В Китае бывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы

Rambler News Service 02:44
Происшествия

Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль

В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
REGNUM 08:34
Политика

Сенат начал рассмотрение дела по импичменту Трампа

Инициатива по импичменту президенту была озвучена в сентябре 2019 года спикером палаты представителей Нэнси Пелоси после того, как СМИ рассказали о телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, где американский глава государства призывал возобновить расследование в отношении сына своего политического конкурента Джо Байдена.
РБК 16:19
Кино

Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»

Телеканал 360° вчера в 12:57
Политика

Объявлен состав нового правительства России

Стал известен состав нового правительства России. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин, передает Интерфакс.
9111.ru 14:08
Гаджеты

Huawei обновит смартфоны до EMUI 10

TelecomDaily вчера в 01:50
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия 12:53
Общество

Шторм «Глория» обрушился на восток Испании

Сильный шторм, получивший название «Глория», 19 января принес ураганные ветры, проливные дожди и снегопады на восточное побережье Испании.
Ридус 19 января в 13:41
Шоу-бизнес

Сиделка рассказала о пропаже Анастасии Заворотнюк из клиники

Сиделка из ЕМЦ, пожелавшая остаться инкогнито, рассказала о пропаже Анастасии Заворотнюк из реабилитационного центра.
Актуальные Новости 10:01
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости 06:07
Происшествия

Водитель экскаватора наехал на несовершеннолетнюю в Невельском районе

Водитель экскаватора совершил наезд на несовершеннолетнюю в Горнозаводске в Невельском районе.
АСТВ 18:42
Космос

Независимую от США систему полетов к Луне предложили в РКК «Энергия»

Накануне.Ru 00:37
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное