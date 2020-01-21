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МоссоветМаксим Решетников стал министром экономического развития РФ
Президент России Владимира Путин своим указом назначил Максима Решетникова министром экономического развития Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Пермского края по собственному желанию.
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Максим Решетников сменил Орешкина на посту министра экономического развития
Московский Комсомолец12:23
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