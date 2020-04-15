Экономика
ВЕТТАМаксим Решетников не смог получить кредит в банке
По замыслу властей, бизнесмены могут взять кредит на год под 0-4 процента. Бывший глава Пермского края, после жалоб бизнеса о невозможности получить данную поддержку, лично обратился в два банка, где получил отказ.
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Глава МЭР решил проверить, как банки выдают нулевые кредиты бизнесу, и не смог взять заем
Znak.com15 апреля в 16:22
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 08:05, Ашберн
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
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США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты
Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru 16 апреля в 04:45
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В Башкирии полицейские задержали двух детей за нарушение самоизоляции
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Общество
В Тульской области выявлено 30 новых случаев коронавируса
По данным регионального оперштаба, на 18 апреля в Тульской области выявлено еще 30 новых случаев коронавируса.
Тульская пресса 03:52
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В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Коммерсантъ 06:54
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Глушаков обводит банки во время карантина
Сезон в России прерван из-за пандемии коронавируса. На видео он показал, как проводит время на карантине.
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«Великий эскулап» Лукашенко получил ответ из России
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал президенту Белоруссии Александру Лукашенко заняться чем-либо, в чем он разбирается лучше, нежели в диагностике коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 06:12
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Происшествия
Появилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии
Следственный комитет России опубликовал видео задержания и. о. замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова.
Газета.Ru 05:02
Общество
Усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом врач-патологоанатом
Live24 16 апреля в 07:10
Здоровье
Шахты подготовились к ухудшению ситуации по коронавирусу
Напомним, что в общей сложности в Ростовской области до конца апреля планировалось развернуть более тысячи дополнительных инфекционных коек для приёма больных коронавирусом.
Donnews.ru вчера в 12:17
Общество
Власти Японии раздадут своим гражданам по 100 тысяч йен
После внесенных изменений поддержку могут получить все жители страны, сумма прямой выплаты составит порядка 100 тысяч йен.
ИА Красная Весна вчера в 16:06
Наука
А как же черноволосые горцы? Правда ли, что у брюнетов век недолог
Ученые из школы клинической медицины Кембриджского университета выяснили, как связаны между собой цвет волос человека и то, насколько долго он проживет.
Радио Sputnik вчера в 07:29
Происшествия
Круг контактов больного коронавирусом из Кондопоги установлен
В Карелии власти Кондопожского района заявили, что определили круг контактов мужчины, у которого накануне подтвердился коронавирус.
Столица на Онего 07:17
Шоу-бизнес
Прикованная к кровати Надежда Бабкина питается через зонд
Звезду планово лечат антибиотиками и капельницами, питается она по-прежнему через зонд, ходит в памперс, потому что физически прикована к кровати.
НТВ вчера в 10:54
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В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице
МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru 16 апреля в 20:31
Здоровье
Главврач Англии указал на гендерный фактор риска при пандемии COVID-19
Главный врач Англии указал СМИ на гендерный фактор риска при пандемии COVID-19.
Evo-rus.com 05:38
Наука
В России разработали тест-систему на антитела к коронавирусу
В России завершилась разработка тест-системы, с помощью которой можно определять наличие у людей антител к коронавирусу.
Lenta.ru 02:50
Общество
В Москве аннулировали пропуска у сотен зараженных коронавирусом
Власти Москвы аннулировали пропуска у сотен зараженных коронавирусом жителей столицы и проживающих с ними людей, которые обязаны соблюдать карантин.
Lenta.ru 07:31
Наука
Ученые из США вычислили реальное число заразившихся коронавирусом
Как сообщает ToDay News Ufa источник medRxiv, американские ученые подсчитали, что коронавирусом заразилось в десятки раз больше людей, чем считается официально.
ToDay News Ufa 03:43
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы
«После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», — приводит ТАСС слова министра просвещения Сергея Кравцова.
RT на русском вчера в 03:24
Здоровье
В Пензе еще две больницы готовятся принять пациентов с инфекцией
ПензаИнформ вчера в 11:30
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Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса. Главное
Президент поручил правительству оценивать эффективность сделанных шагов в постоянно меняющихся условиях, обозначил новые меры поддержки для бизнеса и регионов, а также указал на неэффективность некоторых ранее принятых мер.
Известия 15 апреля в 10:03
Энергетика
Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу
Российские нефтяные компании расходятся во мнениях относительно того, насколько они должны сократить добычу по квоте ОПЕК+, пишет Finantial Times (FT).
Ведомости вчера в 08:48
Общество
В Подмосковье введены новые меры борьбы с коронавирусом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился о новых мерах по борьбе с коронавирусом в регионе.
Lenta.ru 06:49
Гаджеты
Системные платы ASUS Prime Z490-P и Z490-A показали на фото
Megaobzor.com 07:04
Общество
Депутат Мособлдумы умер после заражения коронавирусом
Говорит Москва 07:30