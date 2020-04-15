По замыслу властей, бизнесмены могут взять кредит на год под 0-4 процента. Бывший глава Пермского края, после жалоб бизнеса о невозможности получить данную поддержку, лично обратился в два банка, где получил отказ.

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