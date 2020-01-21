Политика

Взгляд.руВзгляд.руРешетников сменил Орешкина на посту министра экономического развития

Новым министром экономического развития России станет Максим Решетников, который с 2017 года являлся главой Пермского края. Ранее пост главы МЭР занимал Максим Орешкин.
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Путин назначил нового министра экономического развития России

RT на русском12:57

Новым главой Минэкономразвития стал Максим Решетников

Российская газета12:44

Максим Решетников сменил Орешкина на посту министра экономического развития

Московский Комсомолец12:23

Новым руководителем Минэкономразвития станет Максим Решетников

Интерфакс12:18

Министром экономики назначен губернатор Пермского края

Коммерсантъ12:44

Что будет с Пермским краем после назначения Решетникова министром?

URA.Ru14:42

Что известно о новом министре экономического развития

ТАСС13:25
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Политика

В России сформировано новое правительство

Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС.
REGNUM 13:26
Политика

Новое правительство России «помолодело» и «возмужало»

Новое российское правительство, которое во вторник назначил президент России Владимир Путин, "помолодело" на два с половиной года по сравнению с кабинетом министров, ушедшим в отставку 15 января, и "возмужало", лишившись одной дамы на министерском посту.
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Datsun обновил в России седан on-DO

Компания Datsun начала продажи обновленного седана Datsun on-DO в России.
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Число жертв пожара в Томской области выросло до 11

При пожаре в посёлке Причулымском Асиновского района Томской области, где 21 января сгорело одноэтажное деревянное строение, погибли 11 человек.
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Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко предположил, почему "Зенит" еще не объявил о переезде Александра Кокорина в их клуб на правах аренды.
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Поклонники отметили, что Энистон и Питт душевно поздравили друг друга, обнявшись после церемонии вручения, и даже намекнули на воссоединение.
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Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
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Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Известия 04:33
Хоккей

Крикунов: «Ак Барс» показал «Динамо», как надо играть в хоккей

Казанский "Ак Барс" дал мастер-класс хоккеистам московского "Динамо" в матче КХЛ, заявил главный тренер "бело-голубых" Владимир Крикунов.
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Армия и оружие

Главком ВМФ назвал первый корабль с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Первым кораблем, который оснастят новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон», станет один из фрегатов.
РБК 07:11
Общество

Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова

Интерфакс 13:20
Хоккей

Сборная России по хоккею вышла в финал юношеских Игр и сыграет с США

Газета.Ru 10:14
Кино

Дмитрию Харатьяну исполнилось 60 лет

Секс-символу советского кино исполнилось 60 лет. Артист получает поздравления от своих коллег и поклонников.
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Политика

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
РИА Новости вчера в 17:49
Политика

Оператор «Северного потока-2» прокомментировал газовую директиву ЕС

Трубопровод "Северный поток-2" соответствует требованиям для исключения его из правил обновленной Газовой директивы ЕС в Германии, сообщил РИА Новости официальный представитель компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.
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Финансы

Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов

Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Газета.Ru 09:13
Происшествия

Александр Емельяненко арестован на семь суток

Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.
Вести.Ru 12:31
Политика

Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Известия 11:17
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru вчера в 05:44
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Госдума одобрила строительство жилья на садовом участке за маткапитал

«Первое чтение прошёл законопроект, предусматривающий, что средства материнского капитала можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке», — говорится в сообщении.
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Домашняя кошка в Архангельске два дня продержала хозяйку на кухне

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Сын Собчак заявил, что хочет всегда жить на Мальдивах

Сын журналистки и телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, трехлетний Платон после отдыха с мамой на Мальдивах заявил, что больше не хочет жить в Москве.
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Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума

За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
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Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
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Игры

Sony презентует новую PlayStation 5 февраля

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Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

ToDay News Ufa вчера в 08:51
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Лидеры «Чикаго» Кит и Тэйвз подрались на тренировке

Игроки клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» Данкан Кит и Джонатан Тэйвз подрались на тренировке, сообщают североамериканские журналисты.
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Видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT появились в продаже

Компания AMD запустила продажи видеокарт Radeon RX 5600 XT.
Игромания.ру 08:22
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В Донецке застрелили офицера спецназа ДНР

REGNUM 03:01
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Украина отказалась от идеи таможенного союза с ЕС

Украина отказалась от идеи создания таможенного союза с ЕС, но выступает за упрощение таможенных операций, сообщил вице-премьер страны Дмитрий Кулеба во время дискуссии «Повестка дня европейской интеграции: амбиции Украины на 2020 год».
Коммерсантъ 10:50
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