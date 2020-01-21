Политика
МоссоветМаксим Решетников стал министром экономического развития РФ
Президент России Владимира Путин своим указом назначил Максима Решетникова министром экономического развития Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Пермского края по собственному желанию.
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Максим Решетников сменил Орешкина на посту министра экономического развития
Московский Комсомолец12:23
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Коллекторские агентства будут допущены до работы с долгами россиян за жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники.
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Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
Политика
США хотят привлечь Китай к переговорам c РФ по ядерным вооружениям
США считают необходимым вступление Китая в трехсторонние переговоры с Россией по ядерным вооружениям.
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Финансы
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Хоккей
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