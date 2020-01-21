Политика

МоссоветМоссоветМаксим Решетников стал министром экономического развития РФ

Президент России Владимира Путин своим указом назначил Максима Решетникова министром экономического развития Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Пермского края по собственному желанию.
Читать в источнике
Комментировать76

Подробнее о событии

Министром экономики назначен губернатор Пермского края

Коммерсантъ12:44

Максим Орешкин не войдет в новый состав правительства РФ

Pravda.Ru08:01

Что будет с Пермским краем после назначения Решетникова министром?

URA.Ru14:42

Максим Орешкин не войдет в новое правительство

РБК07:48

Главой Минэкономразвития может стать губернатор Пермского края

Саминвестор08:06

Максим Решетников сменил Орешкина на посту министра экономического развития

Московский Комсомолец12:23

Новым губернатором Пермского края может стать замглавы Свердловской области

Znak.com07:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 22:39, Ашберн
Политика

Названы покинувшие правительство России чиновники

Правительство России покинут 14 чиновников, входивших в предыдущий состав кабмина.
Lenta.ru 12:43
Гаджеты

Лучший в мире камерофон Huawei Mate 30 Pro 5G заметно подешевел

Смартфон Huawei Mate 30 Pro 5G в рейтинге DxOMark сейчас занимает первое место как лучший камерофон в мире с рекордными 123 баллами.
iXBT.com 20:20
Экономика

Эксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти

Белоруссии придется быть готовой переплачивать за нефть, в случае покупки топлива по реверсу из Европы в качестве альтернативы импорту из России, заявил эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в интервью Sputnik Латвия.
РИА Новости 20:17
Наука

У древнего крокодила обнаружили опухоль возрастом 251 млн лет

Российские палеонтологи обнаружили во время раскопок в Ярославской области вымершей амфибии с древнейшим для наземных позвоночных случаем доброкачественной опухоли.
МедиаПоток 19 января в 02:58
Политика

Назван самый популярный иностранный политик у россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко является самым популярным зарубежным политиком у россиян, заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в разговоре с газетой "Известия".
РИА Новости 21:32
Политика

Представлены девять заместителей премьер-министра России

Представлены девять заместителей премьер-министра России.
Известия 12:01
Политика

В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине

Республиканцы в сенате США не пропустили требование демократов запросить у Белого дома в рамках процедуры импичмента президента большое количество документов, связанных со звонком Дональда Трампа лидеру Украины Владимиру Зеленскому и удерживанием помощи по военной линии.
РИА Новости 17:40
Общество

Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова

С января 2018 года возглавляла департамент кинематографии министерства культуры РФ.
Интерфакс 13:20
Происшествия

В Охотском море загорелся траулер

Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.
Коммерсантъ вчера в 20:51
Происшествия

На Сахалине около 300 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине

РБК 21:58
Армия и оружие

Рассчитано время для защиты Москвы от ракетного удара

Для защиты Москвы от ракетного удара с помощью действующей системы противоракетной обороны может потребоваться до нескольких десятков минут.
Lenta.ru 20:36
Политика

Юрий Чайка покидает пост генпрокурора

Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора России в связи с переходом на другую работу, сообщает ТАСС.
Москва 24 вчера в 05:55
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия 12:53
Происшествия

Жителя Иркутского района осудили за нападение на врача скорой помощи

Вынесен приговор 34-летнему жителю Иркутского района.
Иркутск Сегодня 21:12
Музыка

Эминем побил рекорд по скорости чтения рэпа

Газета.Ru 11:07
Культура

Виктория Лопырева изменила себя в угоду мужу

На премьеру Аглая пришла вместе со своей семьей: мамой Ксенией Раппопорт, бабушкой и младшей сестрой.
7Дней.ру 18:00
Общество

Воронежского комика из-за стендапа разыскивает полиция

Комик из Воронежа Александр Долгополов сообщил, что сотрудники МУ МВД РФ «Орехово-Зуевское» заинтересовались им из-за видео стендапа «Новый час шуток».
Московский Комсомолец 20:45
Общество

«Ъ»: долги россиян по ЖКХ смогут взыскивать коллекторы

Коллекторские агентства будут допущены до работы с долгами россиян за жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 21:16
Здоровье

Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода

Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
Известия 18:28
Политика

США хотят привлечь Китай к переговорам c РФ по ядерным вооружениям

США считают необходимым вступление Китая в трехсторонние переговоры с Россией по ядерным вооружениям.
Политика Сегодня 21:13
Политика

Путин назвал новый кабинет министров сбалансированным

Представляя новое правительство, Владимир Путин назвал его состав "сбалансированным" и призвал в ускоренном режиме добиться роста благосостояния россиян.
Газета.Ru 15:24
Финансы

Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов

Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Газета.Ru 09:13
Хоккей

«Сибирь» одержала шестую победу подряд, одолев «Трактор»

Новосибирская «Сибирь» на домашней площадке победила челябинский «Трактор» со счётом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Чемпионат 09:54
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК 00:23
Общество

В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время

Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними.
РБК 22:01
Авто

УАЗ представил семейное авто на базе УАЗ «Профи»

УАЗ представил универсальную грузопассажирскую модификацию фургона УАЗ «Профи».
Автоновости дня 12:45
Хоккей

ЦСКА в 4-й раз в сезоне обыграл СКА в регулярном чемпионате КХЛ

Московский ЦСКА в четвертый раз в сезоне обыграл санкт-петербургский СКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
РИА Новости 13:51
Политика

Кто покинул российское правительство

Премьером стал Михаил Мишустин, пообещавший перемены в правительстве.
Пульс Хакасии 20:29
Происшествия

Полицейского уволили после того, как он залил в машину ДПС виски

В Новосибирске уволили полицейского, который залил в бак стеклоомывателя патрульной машины виски. Выходка сотрудника ДПС попала на видео.
Вести.Ru 05:15
Шоу-бизнес

Елизавета II забрала у Меган Маркл все подаренные украшения

Елизавета II лишила жену принца Гарри Меган Маркл всех подаренных ей украшений из-за решения пары отказаться от королевского титула.
Политика Сегодня 06:08
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное