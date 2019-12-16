Политика
РИА НовостиМаксим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
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Кандидатуру бывшего министра транспорта РФ внесли в ЗакС в качестве вице-губернатора Петербурга
КП - Санкт-Петербург03:20
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