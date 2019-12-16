Политика

РИА НовостиРИА НовостиМаксим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
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Как сообщает
 пресс-служба администрации города, на посту вице-губернатора Соколов должен будет курировать вопросы транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма.
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Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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