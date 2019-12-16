Политика
РИА НовостиМаксим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Кандидатуру бывшего министра транспорта РФ внесли в ЗакС в качестве вице-губернатора Петербурга
КП - Санкт-Петербург03:20
Александр Конфисахор о кандидатуре Максима Соколова: «Это наш петербургский человек»
Петербургский дневник03:49
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 04:11, Ашберн
Политика
Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей
Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили на пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Общество
Краткосрочное голодание приносит пользу
При самой щадящей схеме последний прием пищи происходит в 7 вечера, а завтрак в 7 утра. Ужин можно начинать также в 16 или 18 часов.
Общество
Определены регионы для вывоза московского мусора
Культура
Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»
Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
Авто
Nissan X-Trail был замечен во время тестов
Фотошпионами был замечен тестовый «мул» Nissan X-Trail во время проведения дорожных испытаний.
Общество
Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров
Журнал Forbes рассказал о самых заметных людях, которые в 2019 году стали миллиардерами. Отмечается, что таких людей было 200.
Общество
В Волгоградской области учительница на уроке отрезала чёлку школьнику
Хоккей
Сборная России по хоккею обыграла Финляндию
Общество
Rambler Group требует заблокировать Twitch в России
Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) со стримингового сервиса Twitch.
Технологии
Новая версия Chrome повергла пользователей в настоящий шок
WebView является системным компонентом на базе браузера Chrome, который дает приложениям возможность показывать веб-контент.
Общество
Депутат Госдумы подарил вазелин чиновникам на открытии школы
Политика
Киев анонсировал возможные сроки объявления перемирия в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что новое перемирие в Донбассе может быть объявлено 20 или 21 декабря.
Биатлон
Пихлер назвал санкции WADA частью политической игры
Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта является частью политической игры.
Происшествия
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
Экономика
Китай выдал Белоруссии кредит на $500 млн
Минфин Белоруссии и Шанхайский филиал Банка развития Китая подписали соглашение о предоставлении Минску срочного кредита на 3,5 млрд китайских юаней ($500 млн), сообщила пресс-служба министерства.
Общество
В Госдуме оценили предложение расселять аварийные дома за счет ипотеки
Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу в московском метро
В московском метро 23-летний мужчина открыл стрельбу на станции "Косино".
Здоровье
Волгоградцам помогут бороться со стрессом три продукта
Ученые уверены, что помочь справиться со стрессом может и еда. Чем больше напряжение, тем больше хочется кушать.
Космос
Физики возродили идею о сигнале темной материи из центра Галактики
Ученые заключают, что такой анализ не дает надежных результатов, поэтому необходимо вернуться к исходной позиции, по которой избыток гамма-лучей из центра Млечного Пути все-таки может быть связан с темной материей.
Экономика
Компании предупредили Медведева о риске замедления цифровой экономики
В начале декабря «Ведомости» сообщили, что Медведев поручил Дворковичу и Акимову проработать и доложить предложения о создании в технопарке «Сколково» государственного интегратора, который будет создавать комплексные отраслевые ИТ-решения и продвигать их среди заказчиков.
Космос
Китай с 2030 года может начать поиск пригодных для жизни планет
В проекте предусмотрено изучение космического пространства с целью выявления планет за пределами Солнечной системы, которые могут оказаться пригодны для жизни землян.
Общество
Жители России тратят на еду почти треть своего бюджета
Доля расходов на культуру и досуг в России составляет 7,7%. Меньше всего на активности такого рода тратят жители Молдавии (1,5%), чуть больше — в Северной Македонии и Казахстане (1,8%).
Происшествия
В Пензе погиб ребенок при столкновении пяти автомобилей
Мальчик 2015 года рождения погиб в результате столкновения пяти автомобилей в Пензе, еще один человек пострадал, сообщает в воскресенье пресс-служба управления ГИБДД по области.
Кино
«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка»
Здоровье
Минздрав предложил меры для решения проблем больных муковисцидозом
Минздрав разработал «дорожную карту», которая содержит комплекс мер по улучшению положения больных муковисцидозом, рассчитанный на период до конца 2020 года.
Экономика
Россиянам предложили не копить на пенсию по одному рублю
Замминистра финансов Алексей Моисеев, курирующий в министерстве разработку новой пенсионной системы, рассказал РБК, какие предложения будут учтены, почему ГПП выгоднее банковского депозита, а заложенная в него модель жизнеспособна.
Гаджеты
Мощнейшее автомобильное зарядное устройство Xiaomi ZMI заряжает iPhone 11 на 50% быстрее оригинального
Общество
Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой
Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.