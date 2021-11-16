Минздрав сообщил об аннулировании QR-кодов о вакцинации у заболевших COVID-19

«QR-код содержит информацию о завершении в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или факте перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), с наиболее поздней датой наступления события, а также срок действия QR-кода», — сказано в документе.