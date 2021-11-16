Будьте в Плюсе

Максимальная доходность по вкладам ПСБ Private Banking выросла до 8,63% годовых

Депозит "ПСБ Private Banking | Приветственный", который позволяет досрочно снять средства с сохранением накопленного дохода, теперь предоставляется по ставке до 7,5% годовых.
ТАСС
Минимальная сумма для открытия вклада - 50 000 рублей.
SIA.ru
Открытие вклада возможно в офисах ПАО «Промсвязьбанк», в интернет и мобильном банке при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк».
RIA56.ru
Подробную информацию по продукту можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.
Башинформ

Подробнее о событии

Россельхозбанк повысил ставки по вкладам
ИА БанкИнформСервис04:16
Доходность по вкладам банка «Открытие» увеличилась до 7.4%
АК&М09:18
Доходность по вкладам банка «Открытие» увеличилась до 7,4% годовых
Волга Ньюс05:34
Максимальная доходность по вкладам ПСБ Private Banking выросла до 8,63% годовых
ТАСС09:37
ПСБ запустил вклад «Крутой процент» и повысил ставки по депозитам
АмурПРЕСС20:23
РСХБ повысил ставки по вкладам
Портал Северного Кавказавчера в 08:24
ПСБ запустил вклад «Крутой процент» и повысил ставки по депозитам
SIA.ruвчера в 02:08

Интересное

Минобороны РФ показало видео, доказывающее отсутствие угрозы обломков спутника для МКС

В Минобороны РФ опубликовали видео, которое доказывает, что фрагменты, образовавшиеся после испытания противоспутникового оружия в космосе, не представляют угрозы для Международной космической станции.
Lenta.ru11:48

Минэнерго Германии назвало приостановку сертификации Nord Stream 2 регуляторным вопросом

Министерство энергетики ФРГ назвало приостановку сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток 2" регуляторным вопросом и промежуточным этапом в этом процессе, который не скажется на энергоснабжении Германии, заявила РИА Новости представитель ведомства Сузанне Унград.
РИА Новости06:54

Главреда РБК вызвали в суд из-за цитирования иноагентов

Руководителя объединенной редакции РБК Петра Канаева вызвали в суд для привлечения к административной ответственности за цитирование иностранных агентов без указания на их статус и упоминание запрещенного в России террористического движения «Талибан» без соответствующей маркировки.
RTVI10:38

Минздрав сообщил об аннулировании QR-кодов о вакцинации у заболевших COVID-19

«QR-код содержит информацию о завершении в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или факте перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), с наиболее поздней датой наступления события, а также срок действия QR-кода», — сказано в документе.
Ведомости09:33