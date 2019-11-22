с чего всё началось

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, во второй декаде ноября 2019 года опустилась до 6,03%, говорится в материалах Банка России.

Максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась до 6,03%

Футбол Ван Бастен извинился за нацистское приветствие в прямом эфире В субботу после интервью ведущего Ханса Края и главного тренера "Хераклеса" немца Франка Вормута в тв-эфир попали слова ван Бастена, произнесшего нацистское приветствие.

Музыка Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.

Политика Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН Глава МИД России Сергей Лавров в честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, ставшей мемом в кругах ООН.

Футбол Дзюба обратился к болельщикам после победы над «Рубином» Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку в игре 17-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:1). Дзюба забил победный гол, забив десятый мяч в сезоне.

Политика Советник Трампа рассказал о нежелании НАТО конфликтовать с Россией Запад не считает, что в настоящее время было бы уместно включать Украину в состав НАТО, тем более западные страны не желают вступать в конфликт с Россией, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Шоу-бизнес Анна Семенович рассказала о последнем разговоре с Фриске Певица Анна Семенович рассказала о своём последнем разговоре с Жанной Фриске. Состоялся он примерно за пять месяцев до смерти артистки.

Общество Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.

Политика На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.

Происшествия СК проверяет информацию о нападении на журналиста в Иркутской области "В связи с ЧП следственным отделом по Иркутскому району СУ СК РФ по Иркутской области начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом)", - сказали в региональном ведомстве.

Единоборства Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.