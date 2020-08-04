Финансы
ТАССМаксимальная ставка по рублевым вкладам выросла до 4,58%
Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде июля 2020 года составила 4,58%, говорится в материалах Банка России. Согласно данным регулятора, ставка во второй декаде июля находилась на уровне 4,55%.
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Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что задержанные россияне дали показания, что специально были направлены в Белоруссию.
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Министерство обороны Белоруссии объявило о проведении в Витебской области, граничащей с Россией, военных сборов с 11 августа.
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Общество
«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»
Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
Новые Ведомости 06:33
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Наталья Подольская и Владимир Пресняков пока не дают никаких комментариев.
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Выглядящий на 20 лет 53-летний мужчина раскрыл свой секрет молодости
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Общество
Москвичи оштрафованы на 210 млн руб. за отсутствие масок в транспорте
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ИА Красная Весна вчера в 17:21
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс вчера в 07:01
Общество
Жители пяти регионов России получают повышенные дозы облучения радоном
Роспотребнадзор назвал регионы России, жители которых получают повышенные средние дозы радона природными источниками.
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Общество
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В Роспотребнадзоре рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
RT на русском 06:56
Здоровье
Эндокринолог перечислила напитки, от которых полнеют
Врач-эндокринолог Екатерина Иванникова перечислила напитки, которые могут спровоцировать набор лишнего веса.
Live24 05:14
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в России в июле выросли на 5,7%
Компания «АвтоВАЗ» сообщает, что продажи в июле нынешнего года достигли уровня до периода ограничений, а в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, даже выросли на 5,7% (или +2% с Niva).
Тарантас Ньюс 06:00
Авто
Volkswagen отзовет в России 57 автомобилей для утилизации
Немецкая компания Volkswagen отзывает в России 57 автомобилей моделей Tiguan, Touareg, Multivan, Amarok, Caddy, изготовленных в период с 2008 по 2018 годы.
Известия 09:11
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
Здоровье
Минздрав РФ предупредил о четырех новых штаммах гриппа осенью
Глава ведомства накануне предупреждала, что в эпидсезон в стране ожидается «грипп-незнакомец», от которого жителей России не прививали ни в прошлом году, ни в предыдущие.
Комсомольская правда 08:54
Общество
В России запустили сервис для отказа от «зарплатного рабства»
Международная платежная система Visa и компания "Яндекс.Касса" запустили сервис, который позволяет переводить зарплату на карты всех российских банков, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:46
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
Известия вчера в 16:09
Культура
Скандальный клип Лободы Boom Boom набрал пять миллионов просмотров
Скандальный клип певицы Светланы Лободы на трек Boom Boom за несколько дней набрал более пяти миллионов просмотров на YouTube.
РИА Новости вчера в 11:06
Общество
Доход главы Липецкой области рухнул на 150 млн рублей за год
Добавим, доходы главы Липецкой области упали на 150 млн рублей в 2019 году, в 2018 году он заработал 195,8 млн рублей.
Kursk.com 07:45
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
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Общество
Сбербанк зафиксировал прекращение роста расходов россиян
Негативная динамика последних дней июля привела к тому, что по итогам месяца расходы россиян на товары и услуги сократились в годовом исчислении на 0,7%. При отсутствии мер государственной поддержки населения сокращение трат, по оценке аналитиков Сбербанка, составило бы 6%.
РБК 07:03
Футбол
Суд отменил приговор футболистам Кокорину и Мамаеву
В новом приговоре Кокорину оставлен прежний срок в колонии, а Мамаеву реальный срок заменили исправительными работами на один год.
Реальное время вчера в 10:12
Армия и оружие
Литва может создать военный полигон рядом с границей с Россией
Литва рассматривает возможность создания нового военного полигона на западе страны, ближе к границе с Россией, заявил глава литовского министерства обороны Раймундас Кароблис.
Газета.Ru 08:18
Политика
Лукашенко обращается к народу Белоруссии с посланием
Российская Федерация всегда будет ближайшим союзником Белоруссии, кто бы ни стоял у власти, заявил действующий президент республики Александр Лукашенко.
Политическая Экспертиза 05:19
Футбол
Испанский вратарь Икер Касильяс завершил игровую карьеру
Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Икер Касильяс объявил о завершении спортивной карьеры.
Российская газета 08:48