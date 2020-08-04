Финансы

ТАССТАССМаксимальная ставка по рублевым вкладам выросла до 4,58%

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде июля 2020 года составила 4,58%, говорится в материалах Банка России. Согласно данным регулятора, ставка во второй декаде июля находилась на уровне 4,55%.
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Средняя максимальная ставка по вкладам в российских банках выросла до 4,58%

Коммерсантъ10:17

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Вестник Кавказа08:52

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Максимальная ставка по вкладам возобновила рост

Rambler News Service08:24

Максимальная ставка по рублевым вкладам выросла до 4,58%

ТАСС08:24
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:09, Ашберн
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