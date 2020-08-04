Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде июля 2020 года составила 4,58%, говорится в материалах Банка России. Согласно данным регулятора, ставка во второй декаде июля находилась на уровне 4,55%.

Максимальная ставка по рублевым вкладам выросла до 4,58%

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