Финансы
ТАССМаксимальная ставка по рублевым вкладам выросла до 4,58%
Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде июля 2020 года составила 4,58%, говорится в материалах Банка России. Согласно данным регулятора, ставка во второй декаде июля находилась на уровне 4,55%.
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Общество
Воробьёв пообещал Путину решить проблему обманутых дольщиков
Москва, 4 августа 2020, 13:57 — REGNUM Проблему обманутых дольщиков в Московской области планируется решить за три года.
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США признают любые итоги свободных президентских выборов в Венесуэле
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон признает любые итоги «свободных и честных» президентских выборов в латиноамериканской стране.
RT на русском 10:35
Политика
В Госдуме ответили на слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
Сегодня белорусский лидер выступил с посланием и заявил, что если в стране произойдет дестабилизация обстановки, то «будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело».
РБК 09:08
Гаджеты
Samsung Galaxy M51 получит поддержку быстрой зарядки 25 Вт
Ожидается, что Galaxy M51 станет преемником Galaxy 40. Говорят, что это первый смартфон Samsung с OLED-дисплеем без дисплея Samsung.
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Кино
Кадры из продолжения «Аватара» показал Джеймс Кэмерон
Знаменитый режиссер Джеймс Кэмерон показал съемочной группе три готовых кадра из второй части «Аватара».
Соловей.Инфо вчера в 05:01
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
Авто
Автомобили в России в среднем подорожали на 138 тыс. рублей
Цены на новые автомобили в России по итогам первой половины 2020 года выросли в среднем на 8,9% или 138 тысяч рублей.
Автоновости дня 01:21
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Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Вслед за громкими расставаниями Асмус и Харламова, Прилучного и Муцениеце (и ряда других персон) - еще одно, свежее: 56-летний телеведущий и режиссер Александр Гордон развелся со своей четвертой женой - таджичкой Нозанин Абдулвасиевой.
Российская газета 10:14
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Николич рассказал, сколько новых игроков нужно приобрести «Локомотиву»
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич рассказал о трансферных планах «железнодорожников».
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Политика
Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии
«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — подчеркнула официальный представитель МИД.
RT на русском 09:45
Политика
Лукашенко обратится с речью к гражданам Белоруссии перед выборами
Напомним, что 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Александр Лукашенко баллотируется на 6-й срок.
SM News вчера в 20:31
Футбол
Глушаков объявил об уходе из «Ахмата»
РИА Новости 09:27
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru вчера в 04:58
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
Общество
Замглавы Горячего Ключа Николай Батманов скончался от коронавируса
Заместитель главы администрации Горячего Ключа Николай Батманов скончался от коронавируса.
Новая Кубань 08:29
Политика
Офицеры белорусской армии заявили о поддержке Лукашенко на выборах
Офицерские собрания вооруженных сил Белоруссии заявили о поддержке действующего главы государства Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах.
Lenta.ru 10:49
Общество
COVID-19 с моря привезли на Средний Урал
Стоит напомнить, что на текущий момент в регионе зафиксирован 21 361 случай COVID-19, 294 человека скончались.
Уралинформбюро 09:05
Экономика
Всемирный банк выделил Таджикистану $132 млн
Всемирный банк выделил Таджикистану $132 млн на расширение международной торговли и улучшение транспортного сообщения, заявила пресс-секретарь представительства Всемирного банка в Душанбе Нигина Алиева.
Газета.Ru 10:49
Киберспорт
Пиковый онлайн Fall Guys в Steam уже превысил 55 тысяч человек
Игромания.ру 08:37
Экономика
О денонсации налогового соглашения с Кипром объявила Россия
Министерство финансов РФ сообщило о старте процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.
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Фигурное катание
В ФФККР не получали документов о переходе Косторной к Плющенко
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В настоящее время прокуратура занимается расследованием иностранных счетов, которые якобы контролирует бывший король.
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Армия и оружие
130-миллиметровую танковую пушку разработали в Германии
130-миллиметровую гладкоствольную танковую пушку представили разработчики Германии, 1 августа сообщает Naked-Science.
ИА Красная Весна 02 августа в 14:19
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье
Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще один пострадал при жесткой посадке мотодельтаплана в Можайском районе Московской области в районе 97-го километра федеральном трассы М-1.
РИА Новости 08:27
Общество
Сотрудники Blizzard пожаловались, что им не хватает на жизнь
Некоторые из работников пожаловались, что им не хватает денег на жизнь. Речь идёт о тестировщиках и сотрудниках службы поддержки.
Чемпионат 08:03
Общество
В Москве похолодает до 15 градусов и пойдут дожди
К середине следующей неделе в Москве существенно похолодает и начнутся дожди.
Вести.Ru 09:43