Финансы
REGNUMМаксимальная ставка по рублёвым вкладам банков в июле выросла до 4,58%
Москва, 4 августа 2020, 19:49 — REGNUM Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших российских банках в третьей декаде июля выросла на 0,03 процентного пункта и составила 4,58%. Об этом сообщила 4 августа пресс-служба Банка России.
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Происшествия
Не менее шести человек погибли в результате взрыва в бейрутском порту
Российская газета 13:05
Происшествия
Воры в законе стали устраивать драки в Европе
Lenta.ru 03:23
Авто
Новая версия Mitsubishi ASX появится на российском авторынке
В России в скором времени будут запущены продажи новой версии Mitsubishi ASX.
Goroday.ru 06:40
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК 12:09
Политика
В Госдуме ответили на слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
Сегодня белорусский лидер выступил с посланием и заявил, что если в стране произойдет дестабилизация обстановки, то «будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело».
РБК 09:08
Фигурное катание
Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе.
Lenta.ru 14:01
Происшествия
Десантник признал вину в нападении на росгвардейцев в парке Горького
Десантник, устроивший драку с сотрудниками Росгвардии в парке Горького, раскаялся в содеянном.
Lenta.ru 13:24
Гаджеты
Ретейлер выяснил, видеокарты каких производителей ломаются чаще
Свежую статистику по возвратам видеокарт, работающих на базе графических чипов AMD и NVIDIA, опубликовал немецкий ретейлер компьютерных компонентов, компания Mindfactory, сообщает 3 августа 3DNews.
ИА Красная Весна вчера в 15:19
Общество
Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса
По данным журналистов, проводивших расследование, удалось подтвердить уже 102 случая, когда дети или другие родственники чиновников получили бюджетное место в вузе по целевой программе от ведомств, возглавляемых этими же чиновниками.
Цензуры.Нет 02:41
Политика
Изменения в конституцию Белоруссии подготовят парламент и эксперты
Подготовить вариант изменений в конституцию Белоруссии поручил парламенту и экспертам президент республики Александр Лукашенко 4 августа в выступлении с посланием к белорусскому народу и парламенту.
ИА Красная Весна 06:51
Экономика
Часть россиян в августе получит субсидию в размере 15 тысяч рублей
Россиянам напомнили, что до 15 августа текущего года необходимо подать заявку на получение субсидии, минимальный размер которой составит 15 тысяч рублей.
NewInform 04:54
Шоу-бизнес
Мужа Полины Гагариной заметили с новой девушкой и годовалым ребенком
Мужа певицы Полины Гагариной заметили в компании женщины с ребенком на прогулке в Ботаническом саду на ВДНХ.
ФАН вчера в 09:31
Общество
Министр юстиции Украины примет участие в распродаже тюрем
Мероприятие, посвященное началу большой распродажи тюрем на Украине, посетит министр юстиции страны Денис Малюська.
ПолитРоссия 11:51
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент Владимир Путин подписал указ о внесении зампредседателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
ЗакC.Ру 02:29
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием
4 августа отмечает свой день рождения Меган Маркл.
Paparazzi.ru 07:30
Экономика
Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM 11:41
Общество
В Москве похолодает до 15 градусов и пойдут дожди
К середине следующей недели в Москве существенно похолодает и начнутся дожди.
Вести.Ru 09:43
Экономика
Экономист дал прогноз по ситуации на финансовых рынках
RT на русском 07:34
Футбол
Испанский вратарь Икер Касильяс завершил игровую карьеру
Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Икер Касильяс объявил о завершении спортивной карьеры.
Российская газета 08:48
Шоу-бизнес
Эшли Грэм снялась обнаженной в новой фотосессии с сыном
Специально для издания модель снялась в новой фотосессии вместе с маленьким сыном Айзеком и супругом.
Salt Mag 07:48
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой
Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
Вокруг ТВ 03:51
Экономика
Названа главная спасительница российской экономики
Глава Банка России Эльвира Набиуллина названа главной спасительницей российской экономики, по мнению немецкого издания Die Welt.
Lenta.ru 13:44
Шоу-бизнес
Ирина Горбачева подтвердила роман с бывшим солистом Quest Pistols
Ирина Горбачева перестала скрывать отношения с экс-солистом Quest Pistols Антоном Савлеповым.
iReactor 04:34
Здоровье
Минздрав предупредил о приходе в РФ осенью 4 новых штаммов гриппа
С приходом нового эпидсезона в России появятся четыре новых, ранее не циркулировавших штамма гриппа, предупреждает Минздрав РФ.
Интерфакс 08:49
Шоу-бизнес
Марк Богатырев опубликовал редкий снимок с Татьяной Арнтгольц
Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц встречаются уже два года, однако пара не любит афишировать свои отношения.
Srnsk 13:07
Экономика
СИБУР, Saudi Aramco и Total отказались от проекта в Саудовской Аравии
Saudi Aramco, Total и СИБУР отказались от нефтехимического проекта в Саудовской Аравии, поскольку он не имеет экономического потенциала в текущих рыночных условиях.
Интерфакс 07:53
Здоровье
Вирусологи предупредили о всплеске случаев коронавируса после отпусков
Отпускники контактируют, будут происходить заражения, а затем эти люди поедут домой.
Известия Мордовии 13:00