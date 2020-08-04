Финансы

REGNUMREGNUMМаксимальная ставка по рублёвым вкладам банков в июле выросла до 4,58%

Москва, 4 августа 2020, 19:49 — REGNUM Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших российских банках в третьей декаде июля выросла на 0,03 процентного пункта и составила 4,58%. Об этом сообщила 4 августа пресс-служба Банка России.
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Максимальная ставка по рублёвым вкладам банков в июле выросла до 4,58%

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