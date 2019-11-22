Финансы

ПрофильПрофильСтавки по рублевым вкладам в банках достигли исторического минимума

Центробанк заявил о максимальном снижении ставок по вкладам в десяти крупнейших банках страны. Во второй декаде она опустилась до 6,03%, что стало минимальным значением с 2009 года, сообщается на сайте регулятора.
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с чего всё началось
Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует
 из данных Банка России.
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