Финансы
ПрофильСтавки по рублевым вкладам в банках достигли исторического минимума
Центробанк заявил о максимальном снижении ставок по вкладам в десяти крупнейших банках страны. Во второй декаде она опустилась до 6,03%, что стало минимальным значением с 2009 года, сообщается на сайте регулятора.
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Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России.РБК22 ноября в 04:41
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Ставка по вкладам в крупнейших российских банках достигла исторического минимума
Forbes22 ноября в 05:53
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