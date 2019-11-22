с чего всё началось

Центробанк заявил о максимальном снижении ставок по вкладам в десяти крупнейших банках страны. Во второй декаде она опустилась до 6,03%, что стало минимальным значением с 2009 года, сообщается на сайте регулятора.

Ставки по рублевым вкладам в банках достигли исторического минимума

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