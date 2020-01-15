Финансы

ForbesForbesМаксимальная ставка по вкладам обновила исторический минимум

Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля средств населения за первую декаду января упала до 5,927% годовых, сообщил Центробанк. Это новый исторический минимум с 2009 года, когда регулятор начал рассчитывать показатель.
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Максимальная ставка вкладов топ-10 банков впервые упала ниже 6% годовых

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ЦБ заявил о снижении максимальной ставки по рублевым вкладам

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Средняя максимальная ставка по вкладам в банках достигла исторического минимума

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Максимальная ставка по вкладам обновила минимум

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Максимальная ставка по вкладам обновила исторический минимум

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Средняя максимальная ставка по вкладам банков топ-10 в 1-й декаде января снизилась до 5,93%

Финмаркет04:53
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Путин предложил пакет поправок в Конституцию и анонсировал голосование

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что необходимости в новой Конституции нет, и предложил несколько изменений в основной закон.
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Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии

Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
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МИД России оценил запуск механизма разрешения споров по СВПД

Напомним, что ранее власти Германии, Соединенного Королевства и Франции объявили о запуске механизма разрешения споров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) – политическому соглашению с Ираном относительно ядерной программы Тегерана.
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Экономика

SCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США

Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что китайская сторона купит у Соединенных Штатов товаров на $200 млрд в рамках торгового соглашения стран.
Газета.Ru вчера в 02:43
Общество

Учителям повысят доплаты за классное руководство

Указанную специальную доплату планируется ввести в действие уже с 1 сентября текущего года – она будет выплачиваться дополнительно к уже установленным региональным выплатам за классное руководство.
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Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
РИА Новости 01:00
Происшествия

Сын экс-хоккеиста сборной России убил мать в невменяемом состоянии

Газета.Ru 07:16
Политика

Рябков заявил, что Россия не боится санкций США

Во вторник заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ заявил, что Соединенные Штаты могут ввести санкции в отношении Ирака в случае приобретения им российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
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Общество

Туристов предупредили о сложностях с заселением в турецкие отели

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила туристов о сложностях при заселении в отели среднего ценового сегмента в Турции.
Реальное время вчера в 09:08
Общество

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку

В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Газета.Ru 06:10
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Отец Меган Маркл решил дать против нее показания в суде

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Происшествия

Мужчина взял в заложники девушку в ТЦ «Москва-Сити»

Неизвестный взял в заложники женщину в ТЦ "Москва-Сити", полиции удалось освободить ее, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Интерфакс 07:08
Экономика

Орешкин: предложенные Путиным меры снизят бедность на 10% к концу года

Меры, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, позволят концу 2020 года снизить количество бедных на 10%, полагает министр экономического развития Максим Орешкин.
Коммерсантъ 07:44
Происшествия

В Уфе три человека пострадали при взрыве газа в доме

28 жителей дома самостоятельно покинули здание. МЧС сообщает о трех пострадавших. Сейчас спасатели ведут разбор конструкций.
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Шоу-бизнес

Самая красивая женщина показала фигуру в прозрачном платье

Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, порадовала фанатов откровенными фотографиями.
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Политика

Путин заявил об опередившей другие страны в сфере вооружений России

Впервые в своей истории Россия смогла опередить другие страны в области ракетно-ядерных вооружений, заявил президент Владимир Путин во время своего ежегодного обращения к Федеральному собранию, трансляцию вел телеканал РБК.
РБК 07:03
Политика

Путин потребовал сформировать систему экологического мониторинга

Президент России Владимир Путин требует сформировать полноценную систему экологического мониторинга по всей стране.
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Спорт

Вышел мобильный шутер Warface: Global Operations

Состоялся релиз мобильного шутера Warface: Global Operations. Игра доступна бесплатно в App Store и Google Play.
Cyber.sports.ru 06:55
Политика

Путин обсудил с Медведевым выполнение послания Федеральному собранию

В пресс-службе Кремля отметили, что лидеры страны обсудили инициативы, которые были озвучены в послании Федеральному собранию, а также связанные с их реализацией вопросы.
РЕН ТВ 07:17
Происшествия

СКР задержал стрелка, из-за которого в Нижнем Тагиле погиб мальчик

Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 07:54
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Премию «НОС» выиграл роман Александра Стесина «Нью-йоркский обход»

В Москве в 11-й раз прошли финальные дебаты и награждение победителей литературной премии «НОС».
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Экономика

Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов

Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов Регионы потеряют до 300 млрд руб. в случае, если власти одобрят обнуление ставки подоходного налога для малоимущих, посчитали в рейтинговом агентстве АКРА.
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Авто

Польша оштрафовала Volkswagen на рекордную сумму

Управление по охране конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) выписало штраф в размере 120 миллионов злотых (около 31,6 миллиона долларов) местному офису Volkswagen Group Polska.
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В Германии прошла спецоперация против «лиц чеченского происхождения»

Исламисты "чеченского происхождения" оказались в фокусе полицейской спецоперации, которая прошла во вторник утром в четырех федеральных землях Германии, говорится в заявлении берлинской прокуратуры.
РИА Новости вчера в 08:05
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В Подмосковье умер младенец, рожденный суррогатной матерью

Сообщается, что следователи осмотрели квартиру, опросили жителей дома, няню ребенка, а также руководство и менеджера организации по вопросам суррогатного материнства.
РИА Новости вчера в 10:11
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СК РФ возбудил дело по факту обстрела в Донбассе

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 356 УК РФ («жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»).
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Кудрин увидел в послании Путина «шажок» к парламентской республике

Предложения президента РФ Владимира Путина по усилению роли парламента, с которым глава государства выступил в ходе оглашения послания Федеральному собранию, — это «маленький шажок» в сторону парламентской республики.
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Шоу-бизнес

Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

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