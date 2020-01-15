Финансы
ForbesМаксимальная ставка по вкладам обновила исторический минимум
Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля средств населения за первую декаду января упала до 5,927% годовых, сообщил Центробанк. Это новый исторический минимум с 2009 года, когда регулятор начал рассчитывать показатель.
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Технологии
Сбербанк займется производством компьютеров
Новая «дочка» крупного банка Сбербанк основал дочернюю компанию «СберДевайсы» (ООО) по производству компьютеров, а также различного периферийного оборудования.
Политика
Путин предложил пакет поправок в Конституцию и анонсировал голосование
Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что необходимости в новой Конституции нет, и предложил несколько изменений в основной закон.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии
Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
Политика
МИД России оценил запуск механизма разрешения споров по СВПД
Напомним, что ранее власти Германии, Соединенного Королевства и Франции объявили о запуске механизма разрешения споров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) – политическому соглашению с Ираном относительно ядерной программы Тегерана.
Экономика
SCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США
Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что китайская сторона купит у Соединенных Штатов товаров на $200 млрд в рамках торгового соглашения стран.
Общество
Учителям повысят доплаты за классное руководство
Указанную специальную доплату планируется ввести в действие уже с 1 сентября текущего года – она будет выплачиваться дополнительно к уже установленным региональным выплатам за классное руководство.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
Политика
Рябков заявил, что Россия не боится санкций США
Во вторник заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ заявил, что Соединенные Штаты могут ввести санкции в отношении Ирака в случае приобретения им российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Общество
Туристов предупредили о сложностях с заселением в турецкие отели
Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила туристов о сложностях при заселении в отели среднего ценового сегмента в Турции.
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку
В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл решил дать против нее показания в суде
Происшествия
Мужчина взял в заложники девушку в ТЦ «Москва-Сити»
Неизвестный взял в заложники женщину в ТЦ "Москва-Сити", полиции удалось освободить ее, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Экономика
Орешкин: предложенные Путиным меры снизят бедность на 10% к концу года
Меры, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, позволят концу 2020 года снизить количество бедных на 10%, полагает министр экономического развития Максим Орешкин.
Происшествия
В Уфе три человека пострадали при взрыве газа в доме
28 жителей дома самостоятельно покинули здание. МЧС сообщает о трех пострадавших. Сейчас спасатели ведут разбор конструкций.
Шоу-бизнес
Самая красивая женщина показала фигуру в прозрачном платье
Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, порадовала фанатов откровенными фотографиями.
Политика
Путин заявил об опередившей другие страны в сфере вооружений России
Впервые в своей истории Россия смогла опередить другие страны в области ракетно-ядерных вооружений, заявил президент Владимир Путин во время своего ежегодного обращения к Федеральному собранию, трансляцию вел телеканал РБК.
Политика
Путин потребовал сформировать систему экологического мониторинга
Президент России Владимир Путин требует сформировать полноценную систему экологического мониторинга по всей стране.
Спорт
Вышел мобильный шутер Warface: Global Operations
Состоялся релиз мобильного шутера Warface: Global Operations. Игра доступна бесплатно в App Store и Google Play.
Политика
Путин обсудил с Медведевым выполнение послания Федеральному собранию
В пресс-службе Кремля отметили, что лидеры страны обсудили инициативы, которые были озвучены в послании Федеральному собранию, а также связанные с их реализацией вопросы.
Происшествия
СКР задержал стрелка, из-за которого в Нижнем Тагиле погиб мальчик
Культура
Премию «НОС» выиграл роман Александра Стесина «Нью-йоркский обход»
В Москве в 11-й раз прошли финальные дебаты и награждение победителей литературной премии «НОС».
Экономика
Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов
Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов Регионы потеряют до 300 млрд руб. в случае, если власти одобрят обнуление ставки подоходного налога для малоимущих, посчитали в рейтинговом агентстве АКРА.
Авто
Польша оштрафовала Volkswagen на рекордную сумму
Управление по охране конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) выписало штраф в размере 120 миллионов злотых (около 31,6 миллиона долларов) местному офису Volkswagen Group Polska.
Происшествия
В Германии прошла спецоперация против «лиц чеченского происхождения»
Исламисты "чеченского происхождения" оказались в фокусе полицейской спецоперации, которая прошла во вторник утром в четырех федеральных землях Германии, говорится в заявлении берлинской прокуратуры.
Происшествия
В Подмосковье умер младенец, рожденный суррогатной матерью
Сообщается, что следователи осмотрели квартиру, опросили жителей дома, няню ребенка, а также руководство и менеджера организации по вопросам суррогатного материнства.
Армия и оружие
СК РФ возбудил дело по факту обстрела в Донбассе
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 356 УК РФ («жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»).
Хоккей
КХЛ. «Авангард» победил «Адмирал»
Политика
Кудрин увидел в послании Путина «шажок» к парламентской республике
Предложения президента РФ Владимира Путина по усилению роли парламента, с которым глава государства выступил в ходе оглашения послания Федеральному собранию, — это «маленький шажок» в сторону парламентской республики.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.