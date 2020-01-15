Финансы

ForbesForbesМаксимальная ставка по вкладам обновила исторический минимум

Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля средств населения за первую декаду января упала до 5,927% годовых, сообщил Центробанк. Это новый исторический минимум с 2009 года, когда регулятор начал рассчитывать показатель.
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Максимальная ставка вкладов топ-10 банков впервые упала ниже 6% годовых

Ведомости05:19

ЦБ заявил о снижении максимальной ставки по рублевым вкладам

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Средняя максимальная ставка по вкладам в банках достигла исторического минимума

Коммерсантъ05:44

Максимальная ставка по вкладам обновила минимум

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Ставки по вкладам в крупнейших российских банках достигли исторического минимума

Дождь07:20

Максимальная ставка по вкладам обновила исторический минимум

Forbes07:14

Средняя максимальная ставка по вкладам банков топ-10 в 1-й декаде января снизилась до 5,93%

Финмаркет04:53
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Политика

Путин предложил свои поправки в Конституцию

Президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что не видит необходимости принимать новую Конституцию, но при этом предложил внести в нее некоторые поправки.
ЗакC.Ру 04:59
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс

Взгляд.ру вчера в 16:58
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Lenta.ru вчера в 15:42
Общество

Все школьники начальных классов будут обеспечены горячим питанием

Вести.Ru 04:45
Футбол

«Зенит» вошел в топ-30 клубов Европы по доходам

Санкт-петербургский "Зенит" в шестой раз подряд вошел в топ-30 футбольных клубов Европы по доходам в исследовании аудиторской компании Deloitte.
Газета.Ru вчера в 13:33
Политика

Путин обсудил с Медведевым выполнение послания Федеральному собранию

В пресс-службе Кремля отметили, что лидеры страны обсудили инициативы, которые были озвучены в послании Федеральному собранию, а также связанные с их реализацией вопросы.
РЕН ТВ 07:17
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Lenta.ru вчера в 14:39
Политика

В Иране задержали автора видео о попадании ракеты в украинский «Боинг»

Новые Известия 00:29
Экономика

Минэкономразвития оценило социальные инициативы Путина

Инициативы были озвучены Путиным 15 января в послании Федеральному собранию и являются инструментами, направленными на реализацию трех важнейших для страны задач: снижение уровня бедности, преодоление последствий демографического спада и стимулирование инвестиций в реальный сектор экономики.
Известия 07:11
Общество

Туристов предупредили о сложностях с заселением в турецкие отели

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила туристов о сложностях при заселении в отели среднего ценового сегмента в Турции.
Реальное время вчера в 09:08
Культура

Владимир Путин поздравил композитора Максима Дунаевского с юбилеем

Советский и российский композитор, народный артист РФ Максим Дунаевский родился 15 января 1945 года в семье композитора Исаака Дунаевского и балерины Зои Пашковой.
Россия – Культура 04:10
Политика

СК РФ возбудил дело по факту обстрела в Донбассе

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 356 УК РФ («жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»).
Известия 07:28
Политика

Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий

Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.
Рамблер 06:30
Политика

Путин поручил создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до конца января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок на Дальнем Востоке.
Lenta.ru 07:09
Происшествия

Мужчина взял в заложники девушку в ТЦ «Москва-Сити»

Неизвестный взял в заложники женщину в ТЦ "Москва-Сити", полиции удалось освободить ее, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Интерфакс 07:08
Происшествия

В Уфе три человека пострадали при взрыве газа в доме

28 жителей дома самостоятельно покинули здание. МЧС сообщает о трех пострадавших. Сейчас спасатели ведут разбор конструкций.
Российская газета вчера в 23:36
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
РИА Новости 01:00
Общество

Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам

С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Коммерсантъ вчера в 17:31
Единоборства

Российский боксер Беспутин провалил допинг-тест

Коммерсантъ вчера в 20:38
Происшествия

Экс-полковник МВД Захарченко устроил драку в колонии

BFM.ru вчера в 08:40
Шоу-бизнес

Мария Шукшина забрала внука после многочисленных скандалов

Амур.инфо 02:12
Политика

В «Единой России» отреагировали на идею о налогах для домохозяек

Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал предложение депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Известия 13 января в 15:57
Экономика

Греф анонсировал снижение ставок по ипотеке в 2020 году

Процентные ставки по ипотеке продолжат снижаться в 2020 году, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Об этом пишет ТАСС в среду, 15 января.
Известия 06:01
Общество

Путин предложил изменить порядок приема в медицинские вузы

Порядок приема в вузы по медицинским специальностям изменится в новом учебном году, 70% бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75% мест по направлению «Педиатрия» станут целевыми, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Rambler News Service 04:53
Гаджеты

ЕС может обязать Apple изменить фирменный разъем в iPhone

В Apple, в свою очередь, заявляют, что принуждение к пользованию единым разъемом тормозит инновации, а переход iPhone на кабели USB-C увеличит объем электронного мусора.
iReactor вчера в 22:35
Общество

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку

В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Газета.Ru 06:10
Общество

Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы

Ведомости 05:18
Политика

Путин заявил об опередившей другие страны в сфере вооружений России

Впервые в своей истории Россия смогла опередить другие страны в области ракетно-ядерных вооружений, заявил президент Владимир Путин во время своего ежегодного обращения к Федеральному собранию, трансляцию вел телеканал РБК.
РБК 07:03
Происшествия

Сын экс-хоккеиста сборной России убил мать в невменяемом состоянии

Газета.Ru 07:16
Единоборства

UFC предлагал Макгрегору реванш с Нурмагомедовым

Lenta.ru 06:46
Как работают Яндекс.Новости?
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