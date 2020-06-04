Финансы
Smolnarod.ruМаксимальная ставка по вкладам упала до исторического минимума
Средняя максимальная ставка по депозитам в рублях в топ-10 крупнейших банков в России по привлечению вкладов физлиц составила в третьей декаде мая снизилась до исторического минимума. Это следует из материалов Центробанка.
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Экономика
ЦБ РФ видит значительное пространство для снижения ключевой ставки
Банк России по-прежнему видит значительное пространство для снижения ключевой ставки исходя из данных по инфляции и в целом по экономике.
Будущее России. Национальные проекты 08:34
Политика
Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата
Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.
REGNUM 08:07
Общество
Мосгорсуд снизил срок ареста журналиста Ильи Азара
Мосгорсуд в пятницу с 15 до 10 суток снизил срок административного ареста журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев.
РИА Новости 07:08
Общество
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин в ходе совещания по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным заверил, что для устранения последствий ЧП в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, не потратят ни одного бюджетного рубля, все профинансируется за счет компании.
Газета.Ru 07:47
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
Кино
Скончался актёр Михаил Кокшенов
Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 06:37
Космос
О препятствии для полетов женщин в космос рассказали российские ученые
Отмечается, что вероятное снижение устойчивости вестибулярного аппарата у женщин на фоне menses (месячных — прим. ред. РИА LIVE24) нужно учитывать при полетах на МКС, Луну и Марс женщин-астронавтов в составе экипажа.
Live24 вчера в 02:16
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Футбол
РФС: Проведение игр РПЛ со зрителями не является обязательным
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что проведение матчей РПЛ со зрителями не является обязательным и будет напрямую зависеть от ситуации с коронавирусом в каждом регионе.
Российская газета 05:42
Общество
В ВОЗ заявили, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией.
RT на русском 06:09
Происшествия
В Воронежской области наказали 61 чиновника соцзащиты
В Воронежской области 61 сотрудника органов социальной защиты населения уличили в нарушениях антикоррупционного законодательства.
Обозреватель Врн 06:10
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Общество
Песков ответил на вопрос о гибели жителя Екатеринбурга при задержании
Ситуация с гибелью оказавшего сопротивление силовикам в квартире жителя Екатеринбурга - не вопрос Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:09
Происшествия
Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом
Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM 06:22
Здоровье
В Волжском на карантин закрыты три отделения больницы им. Фишера
Как сообщил в пятницу замглавы облздрава Николай Алимов, в волжской городской больнице №1 им. С.З. Фишера сейчас не принимают пациентов три отделения – неврологическое, травматологическое и гнойной хирургии.
НовостиВолгограда.ру 07:45
Общество
YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию
Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI вчера в 07:25
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
Общество
Глава Роспотребнадзора предупредила о неизбежности новой пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человечеству не избежать новой пандемии.
МР7.ру вчера в 09:44
Шоу-бизнес
Певица Анастасия рассказала о причинах развода с Юлианом
Российская певица Анастасия в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказала о причине развода с певцом Юлианом.
Газета.Ru вчера в 06:26
Шоу-бизнес
Билли Айлиш рассказала о том, что никогда не чувствовала себя желанной
Американская певица Билли Айлиш рассказала журналу British GQ о том, что никогда не чувствовала себя привлекательной для мужчин.
Pravda.Ru 06:44
Технологии
«МегаФон» запустил сервис подкастов
Оператор связи «МегаФон» расширил свою экосистему цифровых сервисов и запустил платформу «МегаФон Подкасты».
АБН 04:52
Происшествия
В Подмосковье накрыли банду студентов, воровавшую у бутиков
REGNUM вчера в 17:50
Энергетика
Белоруссия ответила на требование «Газпрома» вернуть долг
Министерство энергетики Белоруссии ответило отказом на требование "Газпрома" вернуть долг, превышающий $165 млн.
Ruposters.ru 06:00