Средняя максимальная ставка по депозитам в рублях в топ-10 крупнейших банков в России по привлечению вкладов физлиц составила в третьей декаде мая снизилась до исторического минимума. Это следует из материалов Центробанка.

Максимальная ставка по вкладам упала до исторического минимума

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