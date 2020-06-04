Финансы

Smolnarod.ruSmolnarod.ruМаксимальная ставка по вкладам упала до исторического минимума

Средняя максимальная ставка по депозитам в рублях в топ-10 крупнейших банков в России по привлечению вкладов физлиц составила в третьей декаде мая снизилась до исторического минимума. Это следует из материалов Центробанка.
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