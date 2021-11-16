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Максимальная ставка по рублевым вкладам в I декаде ноября выросла до 6,98%

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде ноября 2021 года выросла до 6,98%, говорится в материалах ЦБ.
ТАСС
Согласно данным регулятора, ставка в третьей декаде октября находилась на уровне 6,7%.
ТАСС
Причина – повышение ключевой ставки ЦБ на фоне роста инфляции.
Бизнес-новости в Кирове
В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, "Тинькофф банк", ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, "ФК Открытие", Россельхозбанк и Совкомбанк.
ПРАЙМ

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Средняя максимальная ставка рублёвых вкладов повысилась до 6,98% годовых
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Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ в первой декаде ноября выросла до 6.98%
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