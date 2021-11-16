Биолог Ирина Якутенко: «Вирусу пока хватает кормовой базы даже в „привитых“ странах»

Заболевают и те и другие, однако вакцинированные заболевают гораздо меньше, и у тех, кто заболевает, крайне редко болезнь переходит в тяжелую стадию, и тем более редко люди умирают.