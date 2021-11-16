Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде ноября 2021 года выросла до 6,98%, говорится в материалах ЦБ.
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон обсудила с министром энергетики Украины Германом Галущенко поддержку ЕС в энергетической сфере и ситуацию вокруг приостановки сертификации в Германии оператора газопровода "Северный поток - 2" - Nord Stream 2 AG.
Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст (Левая партия) считает, что приостановка сертификации "Северного потока 2" еще больше повысит цены на газ, сообщила во вторник пресс-служба парламентской фракции.