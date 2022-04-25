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Максимальная ставка по рублевым вкладам во второй декаде апреля снизилась до 15,03%

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, во второй декаде апреля снизилась до 15,03%, говорится в материалах Банка России.
ТАСС
Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта — 20,51%, а рекордно низкий — в первой декаде октября 2020 года (4,33%).
ПРАЙМ
В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, "Тинькофф банк", ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, "ФК Открытие", Россельхозбанк и Совкомбанк.
ПРАЙМ
При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту.
ТАСС

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