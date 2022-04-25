ТАССМаксимальная ставка по рублевым вкладам во второй декаде апреля снизилась до 15,03%Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, во второй декаде апреля снизилась до 15,03%, говорится в материалах Банка России.ТАССРекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта — 20,51%, а рекордно низкий — в первой декаде октября 2020 года (4,33%).ПРАЙМВ список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, "Тинькофф банк", ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, "ФК Открытие", Россельхозбанк и Совкомбанк.ПРАЙМПри определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту.ТАССЧитать далееСвернутьВыберу.руВыберу.руFrank MediaПрофильГлас НародаPrimaMedia.ruПодробнее о событииБанки снизили ставки по вкладам еще на 1,5%Expert.ru09:29Ставки по вкладам упали. Но ещё есть шанс разместить деньги под высокие процентыВыберу.ру09:18Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках РФ упала до 15,03%ПРАЙМ07:41Крупнейшие банки РФ снизили максимальную ставку по вкладамПрофиль08:11Во 2-й декаде апреля средняя максимальная ставка по вкладам банков топ-10 снизилась до 15,03% - ЦБ РФФинмаркет07:49Максимальная ставка по рублевым вкладам во второй декаде апреля снизилась до 15,03%ТАСС08:48Результаты мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организацийГлас Народа07:10Показать ещёОценить7Поделиться