Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде ноября 2021 года составила 7,21%, говорится в материалах Банка России.
В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, "Тинькофф банк", Райффайзенбанк, Газпромбанк, "Московский кредитный банк", Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Совкомбанк и Россельхозбанк.
Ранее главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пока рано говорить об уровне смертности от омикрон-штамма коронавируса, выявленного в Южной Африке, так как выводы ВОЗ о смертности от нового штамма COVID-19 сделаны на основе сведений о заражении лишь нескольких сотен людей.
Законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте могут дополнить нормой, по которой цифровой документ будут выдавать не только при вакцинации от COVID-19 или медотводе, но и при наличии отрицательного ПЦР-теста.
Заместитель главы космических сил США по космическим операциям Дэвид Томпсон заявил о том, что российские военные при помощи своего боевого лазерного комплекса неустановленного типа, подбили американский военный космический аппарат.
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку внести изменения в законодательство и проработать вопрос о предоставлении физлицам налогового вычета при инвестициях в российские ценные бумаги.