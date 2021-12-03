Будьте в Плюсе

Максимальная ставка по рублевым вкладам в третьей декаде ноября составила 7,21%

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде ноября 2021 года составила 7,21%, говорится в материалах Банка России.
ТАСС
Согласно данным регулятора, ставка во второй декаде ноября находилась на уровне 7,16%.
ТАСС
В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, "Тинькофф банк", Райффайзенбанк, Газпромбанк, "Московский кредитный банк", Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Совкомбанк и Россельхозбанк.
ТАСС
ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов, вклады с дополнительными условиями, а также вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.
Expert.ru

Подробнее о событии

Средняя максимальная ставка по вкладам ведущих 10 банков РФ выросла до 7,21%
Finam.Ru03:58
Средняя максимальная ставка по вкладам банков топ-10 в 3-й декаде ноября выросла до 7,21%
Финмаркет06:20
Средняя максимальная ставка рублёвых вкладов повысилась до 7,21%
ИА БанкИнформСервис05:03
Банки подняли ставки по рублевым вкладам
Expert.ru04:30
Максимальная ставка по рублевым вкладам в конце ноября составила 7,21%
Экономика сегодня08:30
Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков России выросла до 7,21%
ПРАЙМ03:50
Максимальная ставка по рублевым вкладам в третьей декаде ноября составила 7,21%
ТАСС03:38

Интересное

Инфекционист Никифоров: думаю, коронавирус скоро можно будет отнести к обычным инфекциям

Ранее главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пока рано говорить об уровне смертности от омикрон-штамма коронавируса, выявленного в Южной Африке, так как выводы ВОЗ о смертности от нового штамма COVID-19 сделаны на основе сведений о заражении лишь нескольких сотен людей.
Lenta.ru08:30

Коронавирус выявлен у двух вернувшихся из ЮАР в Россию человек

«У двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом в ночь на 3 декабря из ЮАР, выявлен положительный результат ПЦР-теста на новую коронавирусную инфекцию», — приводит Интерфакс сообщение Роспотребназдора.
RT на русском08:29

РБК: законопроекты о QR-кодах могут дополнить возможностью получать QR-код по ПЦР

Законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте могут дополнить нормой, по которой цифровой документ будут выдавать не только при вакцинации от COVID-19 или медотводе, но и при наличии отрицательного ПЦР-теста.
Lenta.ru04:31

Российские военные подбили американский военный спутник

Заместитель главы космических сил США по космическим операциям Дэвид Томпсон заявил о том, что российские военные при помощи своего боевого лазерного комплекса неустановленного типа, подбили американский военный космический аппарат.
Avia.proвчера в 03:32

Путин поручил ввести налоговый вычет за инвестиции в российские ценные бумаги

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку внести изменения в законодательство и проработать вопрос о предоставлении физлицам налогового вычета при инвестициях в российские ценные бумаги.
Ведомости08:27