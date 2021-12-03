РБК: законопроекты о QR-кодах могут дополнить возможностью получать QR-код по ПЦР

Законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте могут дополнить нормой, по которой цифровой документ будут выдавать не только при вакцинации от COVID-19 или медотводе, но и при наличии отрицательного ПЦР-теста.