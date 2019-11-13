Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. рублей, в текущем году он превысил 301 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Фонда социального страхования (ФСС).

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Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования. Уточняется, что в текущем году максимальный размер данного пособия превысил 301 тыс. руб.

Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году

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