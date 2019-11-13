Общество

Газета.RuГазета.RuМаксимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования. Уточняется, что в текущем году максимальный размер данного пособия превысил 301 тыс. руб.
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с чего всё началось

Максимальный размер «декретных» вырастет до 322 тыс. рублей

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. рублей, в текущем году он превысил 301 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Фонда социального страхования (ФСС).
ТАСС01:32

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Максимальная сумма декретных пособий вырастет до 322 тыс. рублей

Коммерсантъ02:38

Стали известны размеры больничных и детских пособий на 2020 год

Известия03:12

Названы размеры больничных и детских пособий на 2020 год

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Максимальный размер пособия по беременности вырастет до 322 тысяч рублей

РИА Новости02:49

Максимальный размер декретных выплат в 2020 году составит 322 тыс. руб

РБК03:47

Максимальный размер «декретных» вырастет до 322 тыс. рублей

ТАСС01:32

Стали известны размеры больничных и детских пособий на 2020 год

Российская газетавчера в 19:00
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Происшествия

В «Артеке» во сне умерла девочка

BFM.ru 05:49
Общество

Медведев пообщался с жителями села Санниково

ТАСС 03:23
Происшествия

Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области

Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 04:27
Политика

Коломойский предложил восстановить отношения Украины с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
РИА Новости 06:45
Общество

Зоопарки Сибири и Урала начали готовить животных к морозам

Зоопарки Сибири и Урала начали готовить животных к первым серьезным холодам предстоящей зимы.
ТАСС 07:16
Происшествия

Замгендиректора РКЦ «Прогресс» погиб в ДТП

Заместитель генерального директора по производству ракетно-космического центра "Прогресс" (предприятие Роскосмоса) Вадим Небога погиб в ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе РКЦ.
РИА Новости 06:15
Политика

Аграрии принесли к зданию Верховной рады мертвую свинью в гробу

РБК 07:47
Общество

Жертвами наводнения в Венеции стали два человека

В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.
Интерфакс 04:43
Футбол

Гончаренко дисквалифицирован на 2 матча

Комитет рассматривал эпизод с участием белорусского специалиста в перерыве матча 16-го тура «Сочи» — ЦСКА (2:3). Гончаренко в экспрессивной манере с употреблением нецензурной лексики предъявлял претензии главному арбитру встречи, Станиславу Васильеву.
Спорт-Экспресс 06:55
Общество

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Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Экономика

«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»

«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ведомости 04:37
Политика

Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым

Около 50 тыс. украинцев переехали на полуостров с момента воссоединения Крыма с Россией, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
RT на русском 07:21
Культура

People назвал самого сексуального мужчину

Журнал People назвал самым сексуальным из ныне живущих мужчин американского певца Джона Ледженда.
Известия 03:06
Происшествия

Во Внукове задержали третьего фигуранта дела об угрозах судье

В столичном аэропорту Внуково задержан мужчина, угрожавший убийством судье Мосгорсуда.
Вести.Ru 05:20
Общество

Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей

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В Петербурге девушка прыгнула в Мойку там, где Соколов топил останки

REGNUM 01:18
Хоккей

Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»

Российская газета вчера в 23:38
Финансы

Минфин снизит долю доллара в ФНБ

Минфин в 2020 году поменяет валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив долю доллара США.
Российская газета 04:45
Экономика

Госдума рассмотрит в первом чтении поправки в бюджет 2019 года

Госдума на пленарном заседании рассмотрит в первом чтении проект поправок к бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
ТАСС вчера в 16:07
Происшествия

Пропавшая в Ставрополе школьница пряталась в подъезде

Школьница, которую несколько дней искали в Ставрополе, пряталась в подъезде многоквартирного дома.
ТАСС 05:27
Происшествия

СК заинтересовался детьми, 10 лет прожившими затворниками на Урале

Российская газета 06:20
Футбол

Игроки сборной России отказались играть в новой форме

Дебютировать в экипировке российская сборная должна была в матче отборочного этапа Евро-2020 против Бельгии, однако позднее появилась информация, что большинство футболистов остались недовольны формой, из-за чего якобы отказались играть в ней.
Газета.Ru 07:44
Политика

WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.
RT на русском 00:25
Общество

Задержан основатель Cirque du Soleil

Полиция Франции задержала миллиардера и основателя канадского цирка Cirque du Soleil Ги Лалиберте за выращивание марихуаны на принадлежащем ему острове в Полинезии.
Lenta.ru 03:05
Происшествия

СК возбудил дело по факту смерти тюменского курсанта от менингита

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 124 Уголовного кодекса России (неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть).
Вести.Ru 07:47
Армия и оружие

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В Сирии поменялся командующий российской группировкой войск.
РБК 07:23
Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 13:48
Происшествия

Историк Соколов отказался обжаловать свой арест

Российская газета 06:17
Происшествия

Задержан объявленный в розыск вместе с экс-мэром Истры бизнесмен

Сотрудники правоохранительных органов задержали скрывавшегося от следствия и объявленного в международный розыск с экс-мэром Истры Андреем Вихаревым предпринимателя Алексея Деньгина.
Газета.Ru 05:44
Происшествия

ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей

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