Коронавирус
БИЗНЕС OnlineПравительство определило максимальный размер пособия по безработице
В России максимальная величина пособия по безработице составит 12 130 рублей. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации. Минимальный размер выплаты составляет 1,5 тыс. рублей.
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Происшествия
В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом
Общество
Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах
Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.
Экономика
Ведущие отельеры и рестораторы России попросили поддержки властей
Загрузка отелей упала до 8-10% Как пишут отельеры и рестораторы в своем обращении, кризис на рынке гостиничных услуг и услуг общественного питания, связанный с эпидемией коронавируса, достиг беспрецедентной глубины.
Происшествия
Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии
По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
Политика
Рада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
Политика
Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием
Президент США Дональд Трамп заявил, что смерть от COVID-19 от ста до двухсот тысяч человек, – это, по его словам, хороший показатель, потому как если бы правительство США не делало ничего для предотвращения распространения коронавируса, погибли бы более двух миллионов человек.
Общество
Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы
Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.
Общество
Жителям Рязанской области запретили покидать дома
В Рязанской области вводится режим самоизоляции. Соответствующее распоряжение подписал в понедельник 30 марта глава региона.
Общество
Режим самоизоляции введен в Коми
С 31 марта до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа на территории Коми автомобильным транспортом не ведутся.
Финансы
Курс евро на Мосбирже перешел к снижению
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже перешел к снижению и опускался на 0,2%, до отметки в 87,57 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:15 мск.
Шоу-бизнес
Божена Рынска показала фото дочери от Малашенко
Вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска впервые показала свою новорожденную дочь - появившуюся на свет спустя год после преждевременной смерти отца.
Общество
В Москве опровергли сообщения о продлении режима изоляции до 14 апреля
Оперативный штаб по коронавирусу в Москве откорректировал информацию о продлении режима самоизоляции в городе до 14 апреля, уточнив, что его необходимо соблюдать в "ближайшее время".
Футбол
7-кратный чемпион Словакии «Жилина» объявила о расформировании клуба
Сообщается, что «Жилина» будет ликвидирована с 1 апреля из-за финансовых проблем. Дело в том, что клуб выживал за счет продажи футболистов.
Происшествия
Умерший с коронавирусом петербуржец попал в больницу с инфарктом
Мужчина в возрасте 55 лет был госпитализирован 20 марта в стационар с повторным острым инфарктом миокарда, у него развилась двусторонняя пневмония.
Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Общество
Названо обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве
Постоянный отчет о геолокации — обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве, заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.
Космос
Российский «Экспресс-АМ6» сломался
Агентство пишет, что «Экспресс-АМ6» сломался «в связи с аномальной работой жидкостного контура системы терморегулирования».
Футбол
Месси объявил о сокращении зарплат футболистов «Барселоны» на 70%
Капитан "Барселоны" Лионель Месси в своем инстаграме опубликовал заявление о сокращении зарплат игроков каталонского клуба:Многое было сказано в этот непростой период.
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Общество
На Кубани закроют парки, скверы и почти все магазины
Армия и оружие
Пандемия коронавируса уничтожает военное могущество США
Общество
Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве
Режим всеобщей изоляции в Москве был введен с понедельника, 30 марта.
Общество
Путин посмертно присвоил звание Героя России генералу Шаймуратову
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии времен Великой Отечественной войны генерал-майору Минигали Шаймуратову.
Экономика
ЦБ РФ приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке
«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — говорится в сообщении.
Политика
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в понедельник, 30 марта, провели телефонный разговор.
Экономика
Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты
"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Кино
Полвека назад в прокат вышел фильм «Белое солнце пустыни»
Речь идет о культовом советском вестерне режиссера Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни».
Общество
В Петербурге ввели режим полной изоляции
В Санкт-Петербурге на фоне пандемии коронавируса COVID-19 до 5 апреля введен режим самоизоляции для всех жителей, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
Игры
Activision внезапно выпустила ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2
Футбол
Евсеев заявил, что «Уфа» живет за счет трансферов игроков
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о трансферной политике клуба. Он отметил, что «Уфа» живет за счет продаж футболистов.