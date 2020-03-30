Коронавирус

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineПравительство определило максимальный размер пособия по безработице

В России максимальная величина пособия по безработице составит 12 130 рублей. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации. Минимальный размер выплаты составляет 1,5 тыс. рублей.
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Правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице

РБК09:48

Максимальный размер пособия по безработице в России в 2020 году составит 12 тыс. 130 руб

ТАСС09:13

Правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице

Rambler News Service08:36

Максимальное пособие по безработице увеличено до 12,3 тыс. рублей

Коммерсантъ09:08

Правительство установило максимальный размер пособия по безработице

РИА Новости08:57

В России увеличили пособие по безработице

URA.Ru08:45

Правительство установило максимальную величину пособия по безработице

Известия09:10
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Происшествия

В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом

Коммерсантъ 15:24
Общество

Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах

Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.
Известия 09:27
Экономика

Ведущие отельеры и рестораторы России попросили поддержки властей

Загрузка отелей упала до 8-10% Как пишут отельеры и рестораторы в своем обращении, кризис на рынке гостиничных услуг и услуг общественного питания, связанный с эпидемией коронавируса, достиг беспрецедентной глубины.
Интерфакс 11:34
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM 07:00
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском 18:15
Политика

Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием

Президент США Дональд Трамп заявил, что смерть от COVID-19 от ста до двухсот тысяч человек, – это, по его словам, хороший показатель, потому как если бы правительство США не делало ничего для предотвращения распространения коронавируса, погибли бы более двух миллионов человек.
Страна Советов on-line 09:30
Общество

Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы

Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.
Известия 08:24
Общество

Жителям Рязанской области запретили покидать дома

В Рязанской области вводится режим самоизоляции. Соответствующее распоряжение подписал в понедельник 30 марта глава региона.
Российская газета 08:41
Общество

Режим самоизоляции введен в Коми

С 31 марта до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа на территории Коми автомобильным транспортом не ведутся.
КомиОнлайн 17:23
Финансы

Курс евро на Мосбирже перешел к снижению

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже перешел к снижению и опускался на 0,2%, до отметки в 87,57 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:15 мск.
ТАСС 04:45
Шоу-бизнес

Божена Рынска показала фото дочери от Малашенко

Вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска впервые показала свою новорожденную дочь - появившуюся на свет спустя год после преждевременной смерти отца.
Московский Комсомолец 07:03
Общество

В Москве опровергли сообщения о продлении режима изоляции до 14 апреля

Оперативный штаб по коронавирусу в Москве откорректировал информацию о продлении режима самоизоляции в городе до 14 апреля, уточнив, что его необходимо соблюдать в "ближайшее время".
РИА Новости 12:02
Футбол

7-кратный чемпион Словакии «Жилина» объявила о расформировании клуба

Сообщается, что «Жилина» будет ликвидирована с 1 апреля из-за финансовых проблем. Дело в том, что клуб выживал за счет продажи футболистов.
Бомбардир.ру 13:51
Происшествия

Умерший с коронавирусом петербуржец попал в больницу с инфарктом

Мужчина в возрасте 55 лет был госпитализирован 20 марта в стационар с повторным острым инфарктом миокарда, у него развилась двусторонняя пневмония.
REGNUM 15:01
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru 14:10
Общество

Названо обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве

Постоянный отчет о геолокации — обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве, заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.
Lenta.ru 15:55
Космос

Российский «Экспресс-АМ6» сломался

Агентство пишет, что «Экспресс-АМ6» сломался «в связи с аномальной работой жидкостного контура системы терморегулирования».
Lenta.ru 27 марта в 04:41
Футбол

Месси объявил о сокращении зарплат футболистов «Барселоны» на 70%

Капитан "Барселоны" Лионель Месси в своем инстаграме опубликовал заявление о сокращении зарплат игроков каталонского клуба:Многое было сказано в этот непростой период.
Soccer.ru 08:05
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество

На Кубани закроют парки, скверы и почти все магазины

СочиСтрим 09:25
Армия и оружие

Пандемия коронавируса уничтожает военное могущество США

Военное дело 08:04
Общество

Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве

Режим всеобщей изоляции в Москве был введен с понедельника, 30 марта.
РБК 15:19
Общество

Путин посмертно присвоил звание Героя России генералу Шаймуратову

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии времен Великой Отечественной войны генерал-майору Минигали Шаймуратову.
РИА Новости 12:28
Экономика

ЦБ РФ приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — говорится в сообщении.
REGNUM 11:21
Политика

Путин провел телефонный разговор с Трампом

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в понедельник, 30 марта, провели телефонный разговор.
BFM.ru 11:45
Экономика

Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты

"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Российская газета 09:02
Кино

Полвека назад в прокат вышел фильм «Белое солнце пустыни»

Речь идет о культовом советском вестерне режиссера Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни».
Брянская учительская газета 15:35
Общество

В Петербурге ввели режим полной изоляции

В Санкт-Петербурге на фоне пандемии коронавируса COVID-19 до 5 апреля введен режим самоизоляции для всех жителей, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
Газета.Ru 15:49
Игры

Activision внезапно выпустила ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

Российская газета 11:29
Футбол

Евсеев заявил, что «Уфа» живет за счет трансферов игроков

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о трансферной политике клуба. Он отметил, что «Уфа» живет за счет продаж футболистов.
Спорт-Экспресс 17:50
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