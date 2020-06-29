Экономика
ИнтерфаксМаксимальную сумму льготной ипотеки повысили до 12 млн рублей
Льготная ипотека в России Президент РФ Владимир Путин 23 июня сообщил в ходе видеообращения к россиянам, что льготную ипотеку под 6,5% планируется распространить на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - на жилье стоимостью до 12 млн рублей.
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Финансы
В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ вчера в 22:13
Политика
Песков пожелал американцам спокойствия на фоне волнений в США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле желают американским коллегам и гражданам США восстановления спокойствия и гармонии на фоне протестов в стране.
RT на русском 06:12
Политика
СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы
Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
Культура
Названы 10 лучших зарубежных комедий за всю историю кино
Московский Комсомолец в Костроме 26 июня в 09:06
Баскетбол
В Чикаго ЛГБТ-группы поддержали протест Black Lives Matter
ИА Красная Весна 05:17
Общество
По поправкам к Конституции проголосовали 37,2% избирателей
«37,2% избирателей проголосовали, это 40 млн 415 тыс. человек»,— сказал зампред ЦИКа Николай Булаев.
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Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Общество
Мишустин изменил правила льготного автокредитования
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении скидки при получении кредита на новый автомобиль отечественного производства.
Известия вчера в 07:53
Политика
Лукашенко предупредил об угрозе потери Белоруссией части территории
Белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая на закрытой встрече с чиновниками Минской области, заявил, что страна может утратить часть своей территории, вернувшись к границам 1921 года.
Наша версия 04:22
Армия и оружие
Минск и Лондон обсудили взаимодействие в миротворческой деятельности
Вопросы взаимодействия в сфере миротворческой деятельности стали центральной темой телефонного разговора, который состоялся между начальником генерального штаба ВС Беларуси генерал-майором Александром Вольфовичем и его британским коллегой генералом Ником Картером, информирует Министерство обороны РБ.
Российская газета 06:11
Общество
Коронавирус выявлен у почти 40 сотрудников МИД России
Лавров отметил, что почти четыре десятка случаев заражения выявлены в центральном аппарате МИД и представительствах в российских регионах.
REGNUM 04:47
Политика
Глава ОСК оценил возможность модернизации космодрома «Морской старт»
Объединенная судостроительная корпорация могла бы модернизировать плавучий космодром "Морской старт", необходимые технологии наработаны, заявил гендиректор ОСК Алексей Рахманов.
РИА Новости 06:13
Общество
Кинотеатры в России откроются 15 июля
С 15 июля в России снимаются ограничения с кинотеатров, они будут открыты.
Вести.Ru 05:35
Армия и оружие
США и Норвегия поднимали истребители для сопровождения Ту-142 из РФ
Норвегия и США поднимали в воздух истребители своих ВВС для сопровождения выполнявших полеты в нейтральных водах российских дальних противолодочных самолетов Ту-142МК.
РЕН ТВ 27 июня в 13:07
Технологии
Новейший российский ионный двигатель может стать проблемой для США
По мнению журналистов из китайского издания Sohu, созданный россиянами агрегат «может стать проблемой для США» .
Live24 06:15
Здоровье
В Барнауле более 40 сотрудников больницы заразились коронавирусом
Более 40 сотрудников Краевой клинической больницы в Барнауле заразились коронавирусом, сообщил журналистам глава минздрава Алтайского края Дмитрий Попов.
РИА Новости 05:04
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru вчера в 09:51
Кино
Марго Робби снимется в «Пиратах Карибского моря»
Австралийская актриса Марго Робби сыграет в новой части "Пиратов Карибского моря".
Piter.tv 00:32
Происшествия
В Москве задержали организаторов финансовой пирамиды
Московские оперативники задержали четверых организаторов финансовой пирамиды, обманувших около 250 человек более чем на 300 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Вести.Ru 05:02
Политика
Лукашенко заявил о понимании Москвой ситуации с банком «Газпрома»
В России понимают причины ситуации, которая сложилась вокруг Белгазпромбанка (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку), заявил на встрече с представителями Минской области президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РБК вчера в 21:35
Общество
На Южном Урале разрешили работу летних кафе и фитнес-центров
В Челябинской области возобновят свою работу летние кафе, фитнес-центры и зоопарки, закрытые из-за пандемии коронавируса.
УралПолит.Ru 04:34
Общество
Ни один пляж в Саратовской области не получил санэпидзаключение
"Число пациентов на амбулаторном лечении превышает число тех, кто находится на стационаре", - уточнил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
Взгляд-инфо 05:39
Музыка
Новый клип Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube
Клип южнокорейской герл-группы Blackpink на трек "How you like that" установил рекорд на YouTube по просмотрам, опередив предыдущих обладателей этого достижения – участников бойбенда BTS, сообщает Variety.
РИА Новости 05:03