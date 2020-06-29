с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Согласно постановлению, увеличена максимальная сумма кредита на покупку жилья по льготной ставке 6,5% годовых.

Экономика На Сахалине к лету подорожали крупы, растительное масло и мука На 4,3 рубля за литр подорожало растительное масло, на 2,5 рубля — килограмм сахара, на 3,9 рубля — килограмм муки.

Политика Путин после 1 июля Если люди ждут, что система изменится в результате "умного голосования", "марша миллионов" или голосования против поправок, а потом раз за разом обнаруживают, что все по-прежнему, они начинают думать, будто Россия обречена. 1

Политика Соперник Лукашенко сравнил влияние России и США на законность выборов Один из соперников Александра Лукашенко на президентских выборах Валерий Цепкало заявил, что Россия может сыграть более важную роль в обеспечении законности выборов в Белоруссии, чем США или Евросоюз.

Экономика Что изменится в жизни россиян с июля 2020 года ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в июле 2020 года и коснутся многих россиян. 40

Культура В Плёсе откроется выставка работ Сальвадора Дали 2 июля в Левитановском культурном центре Плёсского музея-заповедника начнёт свою работу выставка картин Сальвадора Дали. 3

Экономика Система «Мир» запустила переводы в Киргизию и Узбекистан Москва, 29 июня 2020, 09:25 — REGNUM Платежная система «Мир» запустила трансграничные денежные переводы в Киргизию и Узбекистан, пишет 29 июня газета «Коммерсант». 1

Финансы Союзники США резко отреагировали из-за массовой печати долларов Зарубежные партнеры США вознамерились резко сократить свои вложения в госдолг Штатов из-за печати нескольких триллионов долларов, пишет китайское издание Sohu. 67

Общество Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут. 452

Общество Турсезон в Абхазии могут открыть 15 июля Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб рассказал, что ведомствам страны поручено проработать вопрос открытия туристического сезона с 15 июля, передает ТАСС. 4

Шоу-бизнес Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой. 16

Происшествия Убитых мужчину и женщину обнаружили в квартире в Белгороде Уголовное дело возбудили в Белгороде в связи c убийством мужчины и женщины, чьи тела были обнаружены в квартире многоэтажного дома в понедельник, 29 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Общество Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин. 392

Шоу-бизнес Супруг Полины Гагариной показал свою настоящую любовь Несмотря на развод с Полиной Гагариной, Дмитрий Исхаков продолжает общаться с детьми, которых воспитывал в браке с супругой. 3