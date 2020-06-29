Экономика
Газета.RuМишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Согласно постановлению, увеличена максимальная сумма кредита на покупку жилья по льготной ставке 6,5% годовых.
Читать в источнике
Оценить73
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 20:11, Ашберн
Экономика
На Сахалине к лету подорожали крупы, растительное масло и мука
На 4,3 рубля за литр подорожало растительное масло, на 2,5 рубля — килограмм сахара, на 3,9 рубля — килограмм муки.
РИА Сахалин-Курилы вчера в 05:05
Политика
Путин после 1 июля
Если люди ждут, что система изменится в результате "умного голосования", "марша миллионов" или голосования против поправок, а потом раз за разом обнаруживают, что все по-прежнему, они начинают думать, будто Россия обречена.
Росбалт 03:45
Здоровье
У 4786 человек в Самарской области подтвержден коронавирус
На 29 июня в Самарской области у 4 786 человек подтверждено заражение коронавирусом COVID-19.
Kursk.com 06:37
Общество
У семьи Кадыровых нашли квартиру в московской 16-этажке
Расследователи «Открытых медиа» обнаружили московскую квартиру у семейства главы Чечни Рамзана Кадырова.
Собеседник 06:15
Политика
Соперник Лукашенко сравнил влияние России и США на законность выборов
Один из соперников Александра Лукашенко на президентских выборах Валерий Цепкало заявил, что Россия может сыграть более важную роль в обеспечении законности выборов в Белоруссии, чем США или Евросоюз.
РБК 18:53
Политика
Мадуро решил выслать из Венесуэлы представителя ЕС
Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение выслать из страны представителя Евросоюза (ЕС).
Lenta.ru 19:30
Общество
Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус имеет ряд странностей, которые стали заметны благодаря тесной борьбе с ним.
Газета.Ru 15:16
Экономика
Что изменится в жизни россиян с июля 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в июле 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 17:01
Общество
В горах Сочи полностью исчезло озеро Малое
В 2020 году озеро Малое полностью обмелело. Предшествовало этому событию постепенное понижение уровня воды.
Кубань 24 06:51
Культура
В Плёсе откроется выставка работ Сальвадора Дали
2 июля в Левитановском культурном центре Плёсского музея-заповедника начнёт свою работу выставка картин Сальвадора Дали.
Inc-news.ru 11:47
Экономика
Система «Мир» запустила переводы в Киргизию и Узбекистан
Москва, 29 июня 2020, 09:25 — REGNUM Платежная система «Мир» запустила трансграничные денежные переводы в Киргизию и Узбекистан, пишет 29 июня газета «Коммерсант».
REGNUM 02:25
Общество
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com 04:06
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 08:52
Финансы
Союзники США резко отреагировали из-за массовой печати долларов
Зарубежные партнеры США вознамерились резко сократить свои вложения в госдолг Штатов из-за печати нескольких триллионов долларов, пишет китайское издание Sohu.
Вечерний курьер 06:58
Общество
Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля
В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru 08:50
Общество
Турсезон в Абхазии могут открыть 15 июля
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб рассказал, что ведомствам страны поручено проработать вопрос открытия туристического сезона с 15 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:56
Шоу-бизнес
Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой
Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец 02:39
Общество
В Думу внесен проект о направлении маткапитала на покупку техники для дистанционной учебы
Разработчики инициативы отмечают, что с переводом школ на "дистанционку" многие семьи, особенно многодетные, столкнулись с проблемой освоения детьми учебного материала из-за отсутствия компьютеров.
ТАСС 15:03
Происшествия
Убитых мужчину и женщину обнаружили в квартире в Белгороде
Уголовное дело возбудили в Белгороде в связи c убийством мужчины и женщины, чьи тела были обнаружены в квартире многоэтажного дома в понедельник, 29 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Известия 16:57
Политика
Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату
Tverigrad.ru 09:20
Музыка
В Самарской области объявлен конкурс для поклонников «Рока над Волгой»
Конкурс для публики музыкального фестиваля «Рок над Волгой» объявлен в Самарской области.
Коммерсантъ Самара 06:53
Культура
Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI
Российская газета 17:19
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
Кино
Вторая часть фильма «Шугалей» выйдет на экраны в сентябре 2020 года
Kinonews.ru 06:45
Шоу-бизнес
Супруг Полины Гагариной показал свою настоящую любовь
Несмотря на развод с Полиной Гагариной, Дмитрий Исхаков продолжает общаться с детьми, которых воспитывал в браке с супругой.
OvideO.ru 14:18
Политика
Памфилова напомнила о просьбе не публиковать экзитполы на плебисците
Никаких запретов на публикацию экзитполов на голосовании по Конституции не предусмотрено, однако ЦИК просила не публиковать их до окончания плебисцита.
РБК 05:29
Футбол
Дубль Бикфалви принёс «Уралу» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
Екатеринбургский «Урал» одержал победу над «Тамбовом» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском вчера в 11:34