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Максимальную торговую наценку на ряд продуктов в РФ планируют ограничить планкой в 5%

Максимальная торговая наценка на ряд социально значимых продуктов в РФ может составить не более 5%.
Интерфакс
Х5 ввела ограничение торговой наценки более чем на 20 социально значимых товаров, включая овощи борщевого набора, макароны, хлеб и гречневую крупу.
Интерфакс
Регуляторов не удовлетворило намерение крупнейших ритейлеров ограничить наценки на социально значимые продукты в размере 10%.
Коммерсантъ
В X5 говорили, что ограничения коснутся более 20 категорий и начнут действовать с 12 января во всех магазинах.
Коммерсантъ

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