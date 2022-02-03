ИнтерфаксМаксимальную торговую наценку на ряд продуктов в РФ планируют ограничить планкой в 5%Максимальная торговая наценка на ряд социально значимых продуктов в РФ может составить не более 5%.ИнтерфаксХ5 ввела ограничение торговой наценки более чем на 20 социально значимых товаров, включая овощи борщевого набора, макароны, хлеб и гречневую крупу.ИнтерфаксРегуляторов не удовлетворило намерение крупнейших ритейлеров ограничить наценки на социально значимые продукты в размере 10%.КоммерсантъВ X5 говорили, что ограничения коснутся более 20 категорий и начнут действовать с 12 января во всех магазинах.КоммерсантъЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваРоссийская газетаGazeta.SPbПодробнее о событииФАС намерена убедить ретейлеров ограничить наценку на ряд продуктовКомпаниявчера в 15:55Ритейлерам рекомендуют жестче ограничить свой процент по ряду продуктовКоммерсантъвчера в 14:33Самое цитируемоеПочему в Сибири выросла стоимость продовольствияРоссийская газетавчера в 03:13Максимальную торговую наценку на значимые продукты в РФ могут ограничить 5%Национальная служба новостейвчера в 13:29Максимальную торговую наценку на ряд продуктов в РФ планируют ограничить планкой в 5%Интерфаксвчера в 11:16Сергей Балыкин: ситуация с продовольственной инфляцией в Оренбуржье тревожнаяRIA56.ruвчера в 07:58Минпромторг: торговая наценка до 5% на ряд продуктов прорабатывается в правительствеПРАЙМвчера в 13:56Показать ещёОценить29Поделиться