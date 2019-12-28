Экономика

RT на русскомRT на русскомМаксимальный размер долга будет ограничен с 1 января

С 1 января в России вступает в силу последний этап ограничения предельного долга. По новым правилам, максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.
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