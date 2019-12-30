Экономика
Общественное телевидение РоссииМаксимальный размер долга по кредиту ограничат с 1 января
Предельный размер процентов по годовым займам с 1 января не должен превышать сам кредит более чем в 1,5 раза, сообщает ИА «Regnum». Такие ограничения коснутся всех коммерческих займов потребительского кредитования, а также наложенных на них штрафов и пени.
Читать в источнике
Оценить498
с чего всё началось
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В России с первого января вступает в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.РИА Новостивчера в 01:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:31, Ашберн
Общество
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
Финансы
За 2019 год евро подешевел к доллару на 3%
По задумке еврокомиссаров, евро должен был нарушить гегемонию доллара.
Игры
Геймеры раскритиковали трейлер новой ролевой игры про «Корсаров»
Армия и оружие
Су-57 получит новые средства поражения
Истребитель пятого поколения Су-57 получит новейшие средства поражения. Некоторые из них существуют, а еще часть находится в разработке.
Кино
Мюзикл «Кошки» может стать главным провалом 2019 года
Премьера мюзикла на Западе состоялась 19 декабря. В российский прокат "Кошки" выйдут 2 января 2020 года.
Наука
Возникновение Эль-Ниньо смогли предсказать за год
Ученые из Германии и Китая разработали метод предсказания Эль-Ниньо — колебания расположения теплых и холодных потоков в экваториальной области Тихого океана — за год до того, как они произойдут.
Экономика
Вступил в силу закон о повышении МРОТ
Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, сообщает ИА REGNUM.
Происшествия
Раскрыты личности напавших на пост ДПС в Ингушетии
Подозреваемыми в нападении на пост ДПС в Ингушетии являются Микаил Мизиев и 22-летний Ахмед Имагожев.
Спорт
Большунов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»
Экономика
ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Футбол
Роналду и Месси на двоих забили больше «МЮ» в уходящем десятилетии
Стало известно количество голов нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду в уходящем десятилетии.
Энергетика
Болгария начала получать газ через «Турецкий поток»
Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
Футбол
«Челси» упустил победу над «Брайтоном» в матче чемпионата Англии
"Челси" и "Брайтон" сыграли вничью в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.
Гаджеты
Samsung создал первый в мире телевизор без рамок
Кино
Сервис по продаже билетов назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Происшествия
Саратовский студент устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта
Саратовский студент открыл огонь по не пропустившей его машине, в которой ехала семья с ребенком. Об этом сообщает областное управление МВД.
Общество
Папа Римский извинился за то, что ударил женщину
Папа Римский Франциск извинился за ситуацию, когда 31 декабря он ударил по рукам женщину. Он объяснил, что потерял терпение.
Происшествия
Пропавшего в Амурской области двухлетнего мальчика нашли живым
Двухлетнего мальчика, который в канун Нового года пропал в Благовещенске, нашли живым. Об этом сообщает управление СК по Амурской области.
Авто
Tesla начала поставки китайских электрокаров Model 3
Компания Tesla передала клиентам первую партию электромобилей Tesla Model 3 китайской сборки.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова рассказала о скором замужестве
Российская супермодель Наталья Водянова рассказала о скором замужестве.
Шоу-бизнес
Александр Петров публично признался в любви Стасе Милославской
Instagram Актриса Стася Милославская опубликовала в своем Instagram фотографию с Александром Петровым.
Хоккей
Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира
Сборная России по хоккею победила команду Германии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
Экономика
Российские АЭС установили рекорд по выработке электроэнергии
АЭС в России по итогам 2019 года установили новый рекорд по выработке электроэнергии, выдав в совокупности почти 209 миллиардов киловатт-часов, сообщила в среду пресс-служба оператора всех атомных электростанций в стране, концерна "Росэнергоатом".
Спорт
WADA ввело в действие обновленный список запрещенных веществ
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ввело в действие обновленный список запрещенных веществ, сообщает ТАСС.
Общество
В России изменились правила выгула собак потенциально опасных пород
Согласно новации, запрещается выгул собак потенциально опасных пород без намордника и поводка, независимо от места прогулки.